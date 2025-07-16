SOCAR-KBR получила два контракта от bp в Азербайджане

Совместное предприятие Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и компании KBR - SOCAR-KBR LLC - получило два контракта от bp для реализации проектов в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на KBR, один контракт предусматривает поддержку проекта электрификации терминала Сангачал (STEL), другой - проекта компрессорной платформы на месторождении "Шах Дениз" (SDC).

В рамках этих контрактов SOCAR-KBR предоставит услуги по разработке детальной проектной документации и закупкам для обоих проектов. Ранее SKLLC завершила разработку FEED-проекта (проектирование перед началом закупок и строительства) для STEL, а также pre-FEED и FEED для проекта SDC.

"KBR на протяжении более трёх десятилетий реализует масштабные энергетические проекты в регионе, и эти проекты являются важным этапом в достижении Азербайджаном целей в сфере "чистой" энергетической безопасности", - заявил президент KBR Sustainable Technology Solutions Джей Ибрагим. - "Терминал Сангачал, спроектированный KBR и являющийся жизненно важным звеном между Азербайджаном и Европой, позволит стране перейти на национальное электроснабжение и сократить выбросы. Проект по сжатию газа на "Шах Дениз" знаменует собой следующий этап внедрения безопасных и эффективных решений".

Реализация проектов будет вестись бакинским офисом SOCAR-KBR при участии местных экспертов и при поддержке глобальной команды KBR.