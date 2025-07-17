Азербайджан увеличил прибыль от продажи газа в Грецию

В январе-мае текущего года Азербайджан экспортировал в Грецию 362,8 миллиона кубометров природного газа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике, выручка от экспорта газа в указанном объёме составила 202,8 миллиона долларов США.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объём экспорта газа в Грецию снизился на 30 миллионов кубометров, или на 7,6%, однако в стоимостном выражении увеличился на 43 миллиона долларов, или на 26,9%.

В первые пять месяцев прошлого года Азербайджан экспортировал в Грецию 392,8 миллиона кубометров природного газа на сумму 159,8 миллиона долларов США.

Отметим, что за январь-май текущего года в Азербайджан было импортировано 195,6 миллиона кубометров природного газа в газообразной форме из зарубежных стран. Затраты на этот объём импорта составили 30,1 миллиона долларов США.

Импорт природного газа по сравнению с тем же периодом прошлого года сократился на 99,2 миллиона кубометров (или на 33,6%) в физическом выражении и на 14,1 миллиона долларов (или на 31,9%) в стоимостном выражении. В январе-мае прошлого года объём импорта природного газа в Азербайджан составил 294,8 миллиона кубометров, на сумму 44,2 миллиона долларов.

За отчётный период Азербайджан экспортировал в зарубежные страны 10,271 миллиарда кубометров природного газа на сумму 3,833 миллиарда долларов США, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 358 миллионов кубометров (3,6%) и на 382 миллиона долларов (11,1%) соответственно. В январе-мае 2024 года Азербайджан экспортировал 9,913 миллиарда кубометров газа на сумму 3,451 миллиарда долларов.

В отчётном периоде Азербайджан импортировал природный газ из России и Туркменистана, а экспортировал - в Грузию, Сербию, Турцию, Болгарию, Италию и Грецию.