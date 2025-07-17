Определена страна, в которой пройдет 63-е заседание правления ASOSAI

63-е заседание правления ASOSAI (Азиатская организация высших органов аудита) пройдет в столице Казахстана городе Астана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом было объявлено сегодня в рамках 62-го заседания правления ASOSAI в Баку.

Согласно информации, 63-е заседание правления ASOSAI состоится во второй половине августа следующего года.