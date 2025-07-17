https://news.day.az/economy/1768347.html Определена страна, в которой пройдет 63-е заседание правления ASOSAI 63-е заседание правления ASOSAI (Азиатская организация высших органов аудита) пройдет в столице Казахстана городе Астана. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом было объявлено сегодня в рамках 62-го заседания правления ASOSAI в Баку.
Определена страна, в которой пройдет 63-е заседание правления ASOSAI
63-е заседание правления ASOSAI (Азиатская организация высших органов аудита) пройдет в столице Казахстана городе Астана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом было объявлено сегодня в рамках 62-го заседания правления ASOSAI в Баку.
Согласно информации, 63-е заседание правления ASOSAI состоится во второй половине августа следующего года.
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