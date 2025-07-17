ЦБ Азербайджана и FSRA подписали меморандум

Подписан меморандум о взаимопонимании между Центральным банком Азербайджана (ЦБА) и Органом регулирования финансовых услуг (FSRA) Абу-Даби, действующим в рамках Abu Dhabi Global Market Square.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, меморандум о взаимопонимании предусматривает углубление сотрудничества между учреждениями в области финансовых технологий и услуг, рынков капитала и других смежных областей.

"Таким образом, будет уделено внимание обмену опытом и информацией по указанным направлениям, проведению тренингов, семинаров, а также визитов исследовательского характера и организации деятельности по профессиональному развитию. Это сотрудничество создаст важные возможности с точки зрения изучения международного опыта и применения передовых нормативных подходов.

Меморандум о взаимопонимании внесет важный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства путем создания правовой базы для сотрудничества между учреждениями.

В то же время укрепление постоянного диалога между структурами и реализация совместных инициатив будет способствовать совершенствованию регуляторной практики обеих стран и устойчивому развитию финансового сектора", - отмечается в информации ЦБА.