Началась добыча на медном руднике Демирли в Азербайджане, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Anglo Asian Mining.

Генеральный директор Anglo Asian Реза Вазири заявил, что начало добычи на руднике Демирли является значительным шагом в трансформации компании в многопрофильную горнодобывающую компанию среднего уровня с фокусом на Азербайджане.

"Наша компания стала первопроходцем в горнодобывающей отрасли Азербайджана и продолжает оказывать поддержку правительству в развитии и росте добывающей промышленности страны. В частности, Демирли внесет вклад в возрождение Карабахского экономического района", - отметил он.

Вазири подчеркнул, что Anglo Asian Mining ожидает наращивания добычи на Демирли в этом году до примерно 4 000 тонн меди, что значительно увеличит общий объем производства меди компанией в 2025 году.

Для работы рудника и обогатительной фабрики было нанято около 150 новых штатных сотрудников, а еще около 50 опытных сотрудников переведены с других объектов компании для обеспечения бесперебойного запуска производства. На площадке также работают различные подрядные организации под руководством технических и административных команд компании.