Швейцарская компания получила контракт от bp по терминалу в Азербайджане

Швейцарская компания ABB получила контракт от bp по поддержке электрификации и стабильности энергосистемы Сангачальского терминала, сообщает Day.Az.

"Подключение к национальной энергосистеме Азербайджана позволит электрифицировать терминал Сангачал, площадь которого превышает 688 гектаров - эквивалент более 800 футбольных полей. В рамках пятилетнего глобального рамочного соглашения, подписанного с оператором терминала в сентябре 2024 года, ABB поставит и интегрирует четыре синхронных компенсатора, разработанных с учётом особенностей площадки, что позволит вывести из эксплуатации существующие газовые турбины", - говорится в сообщении компании.

Как сообщается, интегрированное решение ABB позволит сократить количество необходимых синхронных компенсаторов для терминала, что значительно снизит стоимость проекта. Для мониторинга и управления работой компенсаторов будет использоваться распределённая система управления ABB Ability™ System 800xA® (DCS).

Синхронные компенсаторы ABB отличаются компактностью при обеспечении эффективной и надёжной работы энергосистем и электрических сетей. Они предназначены для поддержки электросетей за счёт предоставления мощности короткого замыкания, инерции и реактивной мощности, играя всё более важную роль в обеспечении стабильности энергосистем при интеграции возобновляемых источников энергии.

Энергосистема Азербайджана постепенно интегрирует низкоуглеродные источники энергии для достижения своих климатических целей - увеличить долю возобновляемых мощностей до 30% к 2030 году и сократить выбросы парниковых газов на 40% к 2050 году. Доля ВИЭ в энергоснабжении страны выросла с чуть более шести процентов в 2022 году до восьми процентов в 2023 году.

Объём контракта ABB охватывает все этапы - от начальных системных исследований до детальной проектной разработки, установки и ввода в эксплуатацию. Решения компании в области электрификации и автоматизации сыграют ключевую роль в обеспечении стабильности и бесперебойности работы терминала Сангачал.