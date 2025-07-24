Стало известно, когда начнутся поставки азербайджанского газа в Сирию

С 1 августа этого года начнется транспортировка азербайджанского природного газа в Сирию по линии Килис через территорию Турции.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

"Новую энергетическую линию, которая считается важным шагом в восстановлении Сирии, планируется ввести в эксплуатацию 1 августа. Природный газ из Азербайджана будет поставляться в Сирию по линии Килис через Турцию. Этот проект направлен на восстановление поврежденной электрической инфраструктуры Сирии и поддержку цели Турции стать региональным энергетическим центром", - говорится в сообщении.

Отмечено, что завершена подготовка к транспортировке природного газа в соответствии с недавно подписанным документом между SOCAR и Сирией.

На первом этапе планируется ежегодно транспортировать в Сирию 1,2 млрд. кубометров природного газа. Газ будет поставляться на электростанции в Алеппо и Хомсе через город Килис на границе с Турцией и использоваться для производства электроэнергии. Благодаря этому планируется увеличить производственную мощность примерно до 1200-1300 мегаватт.

Ранее мы сообщали, что в ближайшее время будет реализован проект экспорта азербайджанского газа в Сирию через Турцию.