Стало известно, когда начнутся поставки азербайджанского газа в Сирию
С 1 августа этого года начнется транспортировка азербайджанского природного газа в Сирию по линии Килис через территорию Турции.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
"Новую энергетическую линию, которая считается важным шагом в восстановлении Сирии, планируется ввести в эксплуатацию 1 августа. Природный газ из Азербайджана будет поставляться в Сирию по линии Килис через Турцию. Этот проект направлен на восстановление поврежденной электрической инфраструктуры Сирии и поддержку цели Турции стать региональным энергетическим центром", - говорится в сообщении.
Отмечено, что завершена подготовка к транспортировке природного газа в соответствии с недавно подписанным документом между SOCAR и Сирией.
На первом этапе планируется ежегодно транспортировать в Сирию 1,2 млрд. кубометров природного газа. Газ будет поставляться на электростанции в Алеппо и Хомсе через город Килис на границе с Турцией и использоваться для производства электроэнергии. Благодаря этому планируется увеличить производственную мощность примерно до 1200-1300 мегаватт.
Ранее мы сообщали, что в ближайшее время будет реализован проект экспорта азербайджанского газа в Сирию через Турцию.
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