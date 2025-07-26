Сколько риса импортировал Азербайджан?

В январе-июне 2025 года в Азербайджан было импортировано 30,7 тыс. тонн риса на общую сумму 29 млн долларов США.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Согласно данным, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем импорта риса сократился на 8,5 тыс. тонн, или 21,7% в натуральном выражении, и на 12,1 млн долларов, или 29,4% - в стоимостном.

В первой половине 2024 года в страну было завезено 39,2 тыс. тонн риса на сумму 41,1 млн долларов США.

Доля риса в общем объеме импорта Азербайджана за отчетный период текущего года составила 0,25%.