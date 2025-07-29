Назван объем операций по картам UnionPay в Азербайджане

На конец июня текущего года количество операций через платежные карты UnionPay, эмитируемые в Азербайджане финансовыми институтами-резидентами, составило 0,2 тысячи единиц, а объем операций - 0,04 миллиона манатов.

Как передает Day.Az, jб этом во вторник Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

Согласно информации, по сравнению с показателем предыдущего месяца количество операций с картами "UnionPay" осталось на прежнем уровне, в то время как объем операций увеличился на 0,01 миллиона манатов или на 33,3 процента.

Кроме того, в отчетный период количество операций с картами "UnionPay", эмитированными финансовыми институтами-нерезидентами, составило 2,2 тысячи единиц, а объем операций - 0,4 миллиона манатов.

По сравнению с показателем предыдущего месяца количество и объем операций с картами "UnionPay", эмитированными финансовыми институтами-нерезидентами, остались без изменений.