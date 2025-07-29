Нефть марки Brent подорожала

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2025 года на лондонской бирже ICE поднялась выше $73 за баррель впервые с 23 июня 2025 года и прибавляла более 3%.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 22:53 (по бакинскому времени), цена Brent росла на 3,78% - до $73,06 за баррель.

К 21:57 фьючерс на Brent замедлил рост и торговался на уровне $72,83 (+3,45%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в сентябре прибавил 4,35%, до $69,51 за баррель.