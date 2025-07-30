Сирия получит азербайджанский газ

На этой неделе Турция начнет поставки азербайджанского газа в Сирию.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

"Мы подписали соглашение типа SVOP с Азербайджаном. В рамках этого соглашения газ, экспортируемый из Азербайджана, будет доставлен через Килис в Сирию - в Дамаск. 2 августа мы проведем церемонию запуска проекта в Килисе вместе с моими коллегами из Азербайджана, Сирии и Катара", - отметил турецкий министр.

Алпарслан Байрактар также добавил, что поставляемый газ будет использоваться для выработки электроэнергии в Сирии.

"С помощью 6 миллионов кубометров газа, который будет экспортирован в Сирию, станет возможным ежедневно производить до 1200 мегаватт электроэнергии. Таким образом, мы обеспечим топливом действующие энергетические установки в стране. Это позволит увеличить подачу электроэнергии в Сирии с нынешних 3-4 часов в сутки до 10 часов. Все это окажет положительное влияние на повседневную жизнь людей", - сказал он.

Ранее мы сообщали, что в ближайшее время будет реализован проект экспорта азербайджанского газа в Сирию через Турцию.