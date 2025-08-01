В Кяльбаджаре могут построить ветровую электростанцию

В Кяльбаджаре может быть построена ветровая электростанция.

Об этом в интервью Trend сказал директор Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии при министерстве энергетики Азербайджана Джавид Абдуллаев, передает Day.Az.

"В освобожденных от оккупации районах полным ходом идут строительные и восстановительные работы. Например, в труднодоступных районах Кяльбаджара наличие большого ветрового потенциала делало его технически перспективным. Однако с экономической точки зрения мы не могли это рассматривать, поскольку не было дорог, ведущих в эти районы. Сейчас же многие из этих проблем решены.

В настоящее время доставка ветротурбин в эти районы и их установка при существующих погодных условиях является экономически весьма эффективной. После этого может быть рассмотрен и процесс подключения электроэнергии, производимой в Лачине и Кяльбаджаре, к энергосети. Это также способствует повышению экономической эффективности. К примеру, сегодня мы могли бы построить в Кяльбаджаре ветровую электростанцию мощностью 800 мегаватт. Но готова ли к этому сеть? Именно поэтому в данном направлении проводятся исследования - изучаются скорость ветра и существующая инфраструктура в этих районах", - сказал он.

Говоря о техническом и экономическом потенциале производства возобновляемых источников энергии, директор агентства сказал, что под техническим потенциалом обычно понимается объем, полученный в результате измерений солнечной радиации и скорости ветра на территории, в то время как экономический потенциал показывает, какая часть этих технических ресурсов может быть использована с реальным экономическим эффектом.

"Естественно, для нашей работы с инвесторами более важен второй показатель, то есть экономический потенциал. При этом особое значение имеют скорость ветра не ниже необходимого для выработки энергии количества, доступность территорий с транспортно-логистической точки зрения и другие подобные вопросы", - добавил он.