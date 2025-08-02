Алпарслан Байрактар о больших перспективах, открывающихся благодаря Зангезурскому коридору

Мы надеемся, что в ближайшем будущем энергоресурсы и другие логистические решения будут поставляться в Турцию через Зангезурский коридор.

Как сообщает корреспондент Trend в Турции, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Алпарслан Байрактар журналистам в рамках церемонии открытия турецко-сирийского газопровода, передает Day.Az.

Он отметил, что все проекты, связанные с экспортом природных ресурсов Азербайджана - нефти, газа, а также электроэнергии в Турцию, осуществляются совместно.

"В этом направлении достигнут значительный прогресс. В качестве примеров проектов, реализуемых до сегодняшнего дня, могу отметить Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, а также интерконнектор Нахчыван-Турция. В настоящее время электроэнергия из Азербайджана в Турцию экспортируется через Грузию. Но в ближайшее время все эти энергоресурсы и другие логистические решения будут поставляться в Турцию по Зангезурскому коридору. В то же время другие энергоресурсы и логистические решения в Центральной Азии будут поставляться через Азербайджан в Турцию, а через Турцию - в Европу", - подчеркнул министр.