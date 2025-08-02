Внешнеторговый оборот Азербайджана вырос

За январь-июнь этого года Азербайджан осуществил внешнеторговые операции на сумму 24,4 миллиарда долларов США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет, этот показатель на 2,632 миллиарда долларов США или на 12,1% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-июне 2024 года объем внешней торговли Азербайджана составил 21,768 миллиарда долларов.

Из общего оборота 12,878 миллиарда долларов пришлось на экспорт, а 11,522 миллиарда - на импорт. За год объем экспорта снизился на 0,2%, тогда как импорт вырос на 29,9%.

В результате сложился положительный внешнеторговый баланс в размере 1,356 миллиарда долларов. Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он сократился втрое - на 2,677 миллиарда долларов США.