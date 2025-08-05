Masdar видит большой потенциал в расширении мощностей электростанции "Гарадаґ" в Азербайджане

Компания Masdar видит большой потенциал в расширении существующих мощностей солнечной электростанции "Гарадаґ" в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend сказал директор представительства Masdar в Азербайджане Мурад Садыхов.

"Её пиковая мощность составляет 230 мегаватт, и она работает на полную мощность. Мы уже провели определённые консультации с министерством энергетики по вопросу увеличения мощности станции. Рядом с нашей площадкой есть множество доступных земельных участков, и мы видим хороший потенциал для расширения", - сказал он.

Во-вторых, по его словам, необходимо найти потенциального покупателя (оффтейкера), который гарантирует выкуп производимой энергии.

"Все эти вопросы сейчас обсуждаются. Как только появится такая возможность, думаю, мы сможем запустить новый этап проекта", - добавил Садыхов.

Он отметил, что общий объём производства электроэнергии на солнечной электростанции "Гарадаг" в июне этого года составил 68,8 миллиона киловатт-часов.

"Это фактический объём генерации станции "Гарадаґ" на сегодняшний день в 2025 году. 9 июля мы отметили достижение 800 миллионов киловатт-часов "зелёной" энергии, произведённой станцией с момента её запуска. Это очень высокий показатель", - сказал директор представительства.

Говоря об инновационных технологиях, используемых на станции, он отметил, что она состоит из 570 000 двухсторонних солнечных панелей.

"Это новая технология, которая позволяет вырабатывать энергию как с лицевой, так и с обратной стороны панелей. Используется система слежения, которая следует за солнцем или углом падения луча. Станция включает в себя 820 струнных инверторов, и вся энергия экспортируется в сеть "Азерэнержи", - пояснил Садыхов.

Он добавил, что на объекте работает команда Masdar по техническому обслуживанию, чтобы убедиться, что всё функционирует правильно.

"Это долгосрочный марафон в части эксплуатации и обслуживания солнечной электростанции. Эта станция должна постоянно работать с полной мощностью. Поэтому у Masdar есть собственная специализированная компания по техническому обслуживанию - Masdar Specialized Technical Service Company (MSTS). На площадке работают более 20 человек с отличным опытом эксплуатации объекта", - сказал Садыхов.