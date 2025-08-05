Азербайджан увеличил экспорт в Грузию

В январе-июне текущего года объем торговых операций между Азербайджаном и Грузией составил 377,2 миллиона долларов США.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно информации, это на 79,5 миллиона долларов США или 25,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

За отчетный период доля торговых операций с Грузией составила 1,62% от общего внешнеторгового оборота Азербайджана.

В январе-июне этого года из Азербайджана в Грузию было экспортировано продукции на сумму 329,7 миллиона долларов. Это на 57,4 миллиона долларов или 21,1% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года.

В то же время, за первые шесть месяцев 2025 года импорт из Грузии в Азербайджан составил 66,2 миллиона долларов, что означает рост на 22,1 миллиона долларов или 50% в годовом выражении.

Кроме того, за указанный период из Азербайджана в Грузию было экспортировано ненефтяной продукции на сумму 154,8 миллиона долларов США. Это на 41 миллион долларов или 36,1% больше, чем в январе-июне 2024 года.

Экспорт ненефтяной продукции в Грузию составил 8,82% от общего экспорта Азербайджана. Таким образом, Грузия заняла третье место среди стран, импортирующих наибольшее количество ненефтяной продукции из Азербайджана.

Отметим, что в январе-июне 2025 года Азербайджан провел внешнеторговых операций на общую сумму 24,4 миллиарда долларов. Этот показатель на 2,632 миллиарда долларов или 12,1% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Из общего объема внешней торговли 12,878 миллиарда долларов пришлось на экспорт, а 11,522 миллиарда долларов - на импорт. За год экспорт снизился на 0,2%, тогда как импорт вырос на 29,9%. В результате сложилось положительное сальдо внешней торговли в размере 1,356 миллиарда долларов, что на 2,677 миллиарда долларов или в 3 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.