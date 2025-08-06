Названа сумма НДС, возвращенного потребителям в Азербайджане в I полугодии

За январь-июль 2025 года потребителям в Азербайджане было возвращено свыше 108,6 миллиона манатов налога на добавленную стоимость (НДС) за приобретённые товары и оказанные медицинские услуги.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики Азербайджана.

Возвраты осуществлялись через уполномоченные банки за покупки у субъектов розничной торговли и общественного питания, за исключением нефти и газа, автомобилей, алкогольной и табачной продукции. Также в перечень вошли услуги, оказанные медицинскими учреждениями и частными медицинскими практиками.

Кроме того, за этот же период сумма возврата НДС в рамках системы tax free для иностранных граждан, осуществивших покупки для личного потребления на территории страны, составила 5,874 миллиона манатов.