Намечены цели и приоритеты дальнейшего развития TANAP

В Стамбуле состоялись заседания Совета директоров SOCAR Türkiye и Трансанатолийского газопровода (TANAP), сообщает Day.Az со ссылкой на SOCAR Türkiye.

На заседании SOCAR Türkiye была проведена всесторонняя оценка итогов деятельности компании за год. Обсуждались ключевые проекты, ход реализации стратегических задач и инвестиционные планы на ближайший период.

Участники отметили влияние региональных и глобальных тенденций в энергетике на деятельность компании, подчеркнув приверженность SOCAR Türkiye устойчивому росту, внедрению инновационных решений и укреплению позиций на рынке.

В центре внимания заседания Совета директоров TANAP стал обзор достигнутых результатов проекта и его значимого вклада в обеспечение энергетической безопасности Турции и Европы. Были отмечены операционные успехи и стратегическая роль газопровода в региональной энергетической архитектуре.

Участники встречи также наметили цели и приоритеты дальнейшего развития TANAP, включая новые направления работы и долгосрочные задачи.