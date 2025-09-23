Подписано соглашение в рамках «AIIF 2025»: азербайджанские и казахстанские компании будут сотрудничать в производстве железа

23 сентября в Баку, в рамках проведения I Азербайджанского Международного Инвестиционного Форума ("AIIF 2025"), было подписано стратегическое соглашение о сотрудничестве между ООО "Дашкесанская железная руда" (DDF) и казахстанской компанией "Fonte GreenMet Investments Fund OEIC".

В рамках соглашения были утверждены направления деятельности и управление основанным сторонами совместным предприятием - ООО "Azerbaijan Metal Company". Соглашение подписали Генеральный директор ООО "DDF" Джейхун Алиев и Генеральный директор "Fonte GreenMet Investments Fund OEIC" Ержан Мусин. Следует отметить, что эта компания является одним из предприятий, находящихся под управлением инвестиционной компании "Fonte Capital Ltd", владеющей диверсифицированным инвестиционным портфелем в Казахстане.

Новое совместное предприятие будет заниматься финансированием, проектированием, строительством и эксплуатацией завода по производству горячебрикетированного железа (HBI) с годовой мощностью 2 миллиона тонн. На начальном этапе уставный капитал завода составляет 600 тысяч долларов США. Планируется, что завод будет построен на территории Шамкирского района и введен в эксплуатацию в начале 2029 года с использованием современной, экологически безопасной технологии.

Следует отметить, что разработка месторождения железной руды Дашкесан является крупномасштабным проектом, обещающим значительные экономические выгоды для нашей страны. Вместе с тем относительно невысокое среднее содержание железа в руде (около 40 %), залегание запасов в более глубоких слоях, а также отсутствие у Азербайджана прямого выхода к международным морским путям существенно повышают операционные и логистические затраты. Эти факторы, в свою очередь, обусловливают необходимость производства продукции с высокой добавленной стоимостью.

Учитывая все эти обстоятельства, для обеспечения эффективной реализации проекта при участии международных авторитетных консалтинговых компаний было определено оптимальное технологическое решение. Этот подход предусматривает трёхступенчатую производственную цепочку: выпуск высококачественного концентрата с содержанием железа 67%, производство окатышей и горячебрикетированного железа (ГБЖ).

В настоящее время по этапу обогащения и производства окатышей проводится итоговое технико-экономическое обоснование, соответствующее банковским требованиям. После завершения геологических, металлургических, технических и экономических исследований планируется начать строительно-монтажные работы по данному направлению.

Вторая стадия проекта предусматривает строительство завода по производству ГБЖ мощностью 2 млн тонн в год. Этот завод, который будет создан в формате совместного предприятия, является наиболее капиталоёмким сегментом проекта, общий объём инвестиций в который оценивается примерно в 700 млн долларов США. Реализация инициативы осуществляется с привлечением иностранных инвестиций с целью снижения нагрузки на государственный бюджет.

Комплексная реализация всех этапов цепочки создания стоимости проекта по разработке Дашкесанского месторождения железной руды принесёт региону более значительные социально-экономические дивиденды, обеспечив создание около 4 000 рабочих мест как за счёт прямого, так и косвенного воздействия. Пошаговая реализация процесса сформирует масштабную промышленную синергию, позволит наладить выпуск конкурентоспособной продукции для местных и региональных рынков и, начиная с момента запуска операций, обеспечит совокупный вклад в ВВП в размере приблизительно 13 миллиардов долларов США.