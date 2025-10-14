В Азербайджане могут появиться первые частные промкварталы

В Азербайджане могут быть созданы первые частные промышленные кварталы. Так, в настоящее время существуют инициативы по созданию частных промышленных кварталов в Баку и на Абшероне, и в этом направлении ведется соответствующая работа.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend в рамках 30-й юбилейной Каспийской строительной недели пресс-секретарь Агентства развития экономических зон (АРЭЗ) при министерстве экономики Эльчин Кязымов.

Он отметил, что Нефтчалинский, Масаллинский и Сабирабадский государственные промышленные кварталы, находящиеся в ведении Агентства развития экономических зон, могут быть приватизированы.

"В этом направлении также ведется соответствующая работа. Теперь предприниматели могут взять на себя управление этими промышленными кварталами. Координацию деятельности частных промышленных кварталов будет осуществлять Агентство развития экономических зон (анализ бизнес-планов, представленных предпринимателями, желающими стать резидентами, и т.д.), а управление будет осуществляться инициатором. Оформив документ о поощрении инвестиций, они смогут воспользоваться налоговыми и таможенными льготами, предоставляемыми государством", - подчеркнул Э.Кязымов.