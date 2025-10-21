Азербайджан становится важным мостом между Азией и Европой

Азербайджан приобретает все более важное значение как мост между Азией и Европой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол Эстонии в Азербайджане Вайно Рейнарт в ходе бизнес-форума "Центральная Балтика - Азербайджан", проходящего в Баку.

"Азербайджан, как известно, особенно в свете последних геополитических изменений в регионе, становится все более важным с точки зрения логистики и выступает мостом между Азией и Европой. Объединив наши сильные стороны, я уверен, мы сможем обеспечить успешное будущее", - сказал посол.

Рейнарт отметил, что Эстония сотрудничает с азербайджанскими компаниями в продвижении цифровых решений, оказывая поддержку правительству Азербайджана в их внедрении и развитии цифровых сервисов.

"И хотя показатели торговли относительно скромные, за последние годы они увеличились, чему способствуют прочные политические отношения между нашими странами", - сказал посол.

Рейнарт также добавил, что Эстония, Финляндия и Латвия демонстрируют впечатляющий пример региональной интеграции, как и Азербайджан со своими соседями.