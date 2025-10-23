https://news.day.az/economy/1790286.html В Азербайджане продлен срок действия налоговых льгот для медиа-субъектов Срок действия налоговых льгот для медиа-субъектов в Азербайджане продлевается. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос отражен в законопроекте "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год". В законопроекте указано, что налоговые льготы будут применяться к медиа-субъектам до 1 января 2029 года.
В Азербайджане продлен срок действия налоговых льгот для медиа-субъектов
Срок действия налоговых льгот для медиа-субъектов в Азербайджане продлевается.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос отражен в законопроекте "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год".
В законопроекте указано, что налоговые льготы будут применяться к медиа-субъектам до 1 января 2029 года.
