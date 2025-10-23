В Азербайджане продлен срок действия налоговых льгот для медиа-субъектов

Срок действия налоговых льгот для медиа-субъектов в Азербайджане продлевается.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос отражен в законопроекте "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год".

В законопроекте указано, что налоговые льготы будут применяться к медиа-субъектам до 1 января 2029 года.