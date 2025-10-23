Объявлен объем средств, предусмотренных для Агентства наземного транспорта Азербайджана в госбюджете на 2026 г.

Объявлен объем средств, предусмотренных для Агентства наземного транспорта Азербайджана в государственном бюджете на 2026 год.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год".

В проекте закона указано, что в государственном бюджете на 2026 год для юридического лица публичного права "Агентство наземного транспорта Азербайджана" при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики прогнозируется выделить 40 миллионов манатов на организацию регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, внедрение разрешительной системы, регулирующей международные пассажирские и грузовые перевозки, установку новых и восстановление существующих дорожных знаков, организацию дорожного движения и развитие пешеходно-дорожной инфраструктуры.