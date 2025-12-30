Сколько платежных карт находятся в обращении в Азербайджане?

По состоянию на конец ноября количество платежных карт, находящихся в обращении через системы банков и АО "Азерпочта", увеличилось на 134 тысячи по сравнению с предыдущим месяцем и составило 21 миллион 835 тысяч штук.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года этот показатель вырос на 12,2 %.

Отмечается, что количество дебетовых карт увеличилось на 14,7 %, а количество кредитных карт уменьшилось на 6,7 %.

"Рост числа платежных карт оказал положительное влияние на объём безналичных платежей. Так, за ноябрь объём внутренних безналичных операций увеличился на 14,4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В ноябре 2025 года объём внутренних безналичных платежей, осуществлённых с использованием карт, составил 7 940 миллионов манатов. Из этой суммы 6 948 млн манатов приходятся на электронную коммерцию. Остальная часть суммы - 990 миллионов манатов была проведена через POS-терминалы, а 2 миллиона манатов - через терминалы самообслуживания и банкоматы.

С начала года объём внутренних безналичных операций с использованием платежных карт составил 67,5 % всех внутренних операций с картами", - говорится в информации.