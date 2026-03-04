Миру нужна энергетическая надежность Азербайджана - Президент Ильхам Алиев ее обеспечил

Автор: Акпер Гасанов

Энергетическая архитектура Евразии стремительно меняется. На фоне глобальной турбулентности, геополитической напряженности и трансформации рынков энергоресурсов все более очевидным становится одно: устойчивость поставок, диверсификация маршрутов и стратегическое видение приобретают первостепенное значение. Именно в этом контексте выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на 12-м заседании министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-м заседании министров по зеленой энергетике стало демонстрацией системной, последовательной и дальновидной энергетической стратегии государства.

Еще несколько лет назад Азербайджан поставлял трубопроводный газ в 12 стран. Сегодня их уже 16. Это не просто статистика. Это показатель доверия к азербайджанской энергетической модели и доказательство ее эффективности. Более того, Азербайджан занимает первое место в мире по количеству стран, получающих его трубопроводный газ. Ключевым инструментом этой экспансии стал Южный газовый коридор - уникальный энергетический маршрут, соединивший Каспийский регион с европейскими рынками.

Сегодня десять стран-членов ЕС получают азербайджанский газ, включая новые направления - Германию и Австрию. Таким образом, Баку не просто закрепился на европейском рынке, но и расширяет свое присутствие, усиливая энергетическую безопасность континента. Важно подчеркнуть: Южный газовый коридор уже полностью загружен. Это означает, что спрос на азербайджанский газ превышает текущие инфраструктурные возможности. В этой связи Президент Азербайджана обозначил стратегическую задачу - расширение газотранспортной инфраструктуры и развитие межсетевых соединений.

Отдельного внимания заслуживает заявление главы государства о начале добычи газа в рамках новой фазы разработки месторождения Шахдениз в 2028 году.

"Что касается нашего основного источника природного газа - месторождения Шахдениз, то в 2028 году мы ожидаем начала добычи в рамках новой фазы разработки Шахдениз. И все эти профили добычи газа позволят нам на максимальном уровне добычи получать от 10 до 15 миллиардов кубометров дополнительного газа. И, как я уже сказал ранее, для этого нам понадобятся новые рынки, расширение существующей трубопроводной системы. И, конечно же, нам нужно подумать о том, как диверсифицировать нашу газораспределительную сеть", - сказал глава государства.

В условиях, когда Европа активно ищет надежные альтернативы, такие объемы имеют стратегическое значение.

Особо стоит отметить, что Азербайджан демонстрирует не только коммерческий, но и гуманитарный подход к энергетике. Впервые начаты поставки газа в Сирию - 1,5 млрд кубометров - с целью помочь стране преодолеть острый энергетический дефицит.

"Мы понимаем те вызовы, с которыми сталкиваются страны, получающие газ, в плане диверсификации. Но диверсификация является важным фактором и для производителей. И снова мы видим положительную динамику в рамках сотрудничества между производителем - Азербайджаном, транзитерами и потребителями. Я думаю, это единство, общие интересы и общие выгоды являются главной причиной нашего успешного пути на протяжении более десяти лет", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Параллельно расширяется и промышленное присутствие страны за рубежом. Недавно приобретена одна из крупнейших электростанций в Турции мощностью 870 МВт, подписан контракт на строительство электростанции мощностью 500 МВт в Сербии. Это означает, что вклад Азербайджана в энергетическую безопасность выходит далеко за пределы экспорта сырья.

Очевидно, что эта стратегия включает и вертикальную интеграцию. Приобретение двух нефтеперерабатывающих заводов в Италии общей мощностью 10 млн тонн, а также наличие НПЗ на турецком побережье Эгейского моря мощностью 12 млн тонн формируют совокупный объем перерабатывающих мощностей в 22 млн тонн в Средиземноморье и Эгейском регионе. Это не просто инвестиции, а создание устойчивой инфраструктуры снабжения нефтепродуктами и управления цепочками поставок, включая тысячи автозаправочных станций. Такой подход усиливает энергетический суверенитет Азербайджана и одновременно укрепляет позиции страны на европейском рынке нефтепродуктов.

Однако стратегия Баку не ограничивается углеводородами. К 2032 году Азербайджан планирует получать от 6 до 8 гигаватт электроэнергии из возобновляемых источников. Часть этой энергии будет экспортироваться, часть - использоваться внутри страны для замещения природного газа. Европейский банк реконструкции и развития подчеркивает, что Азербайджан выполняет функцию подлинного энергетического моста между двумя континентами. Поддержка "зеленых коридоров", развитие транспортной и цифровой связанности с Грузией, Турцией, Румынией, Венгрией, Болгарией, Узбекистаном и Казахстаном свидетельствуют о формировании новой региональной экосистемы.

Особое значение имеет подписание Хартии о стратегическом партнерстве между США и Азербайджаном, охватывающей энергетику, искусственный интеллект и инфраструктурную связанность. Наличие стратегического партнерства с Соединенными Штатами усиливает международные позиции Баку и повышает устойчивость долгосрочных проектов. Перед нами доказательство того, что энергетическая политика Азербайджана встроена в глобальный контекст и опирается на многовекторную дипломатию.

Все вышеперечисленное формирует цельную картину. Азербайджан не просто экспортер ресурсов. Весь мир видит государство, способное инициировать и реализовывать поистине прорывные проекты, трансформирующие региональную энергетическую карту. Энергетическая стратегия Президента Азербайджана Ильхама Алиева признана успешной не только по количественным показателям, но и по качественным параметрам: укреплению доверия, формированию новых союзов, повышению геополитической значимости страны.

Сегодня Азербайджан - единственный надежный трубопроводный мост между Каспием и Европой. Завтра - центр зеленой энергетики региона. И этот завтрашний день закладывается уже сегодня: через инвестиции, инфраструктуру, технологическое партнерство и стратегическое видение. В условиях глобальной неопределенности , усилившейся по причине разгоревшегося с новой силой конфликта на Ближнем Востоке. Именно такие страны становятся точками опоры для континентов. Азербайджан доказал свою готовность и, главное, способность обеспечивать энергетическую безопасность Европы. И это - результат последовательной и дальновидной политики, формирующей новое место страны на мировой политической арене.