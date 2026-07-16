Собственникам земель под проект ж/д Решт – Астара в Иране выплатят компенсации

В провинции Гилан на севере Ирана в ближайшее время ожидается выплата компенсаций владельцам земельных участков, выкупаемых под строительство железной дороги Решт - Астара в рамках Международного транспортного коридора "Север - Юг", передает Day.Az.

Как отмечается в сообщении администрации провинции Гилан, об этом сказал губернатор Хади Хагшенас по итогам встречи с заместителем исполнительного директора Иранской компании по строительству и развитию транспортной инфраструктуры Аббасом Хатиби.

"Для выкупа земельных участков, по которым пройдет железная дорога Решт - Астара, в общей сложности требуется около 60 триллионов риалов (примерно 44 миллиона долларов). К настоящему времени выплачено около 40 процентов этой суммы. Ожидается, что оставшаяся часть средств будет в ближайшее время выделена Организацией по планированию и бюджету Ирана. Приостановка работ по проекту может привести к росту расходов и задержкам по срокам", - отметил он.

Х. Хагшенас сообщил, что процесс выкупа земель под строительство 162-километровой железнодорожной линии находится на завершающей стадии, необходимо лишь оперативно и в полном объеме выплатить компенсации собственникам.

По словам губернатора, первый участок железнодорожной линии протяженностью 46 километров уже передан компании-подрядчику. В настоящее время ведутся работы по укреплению грунта на участке протяженностью 37 километров, а также начаты работы по возведению части опор моста.

Х. Хагшенас добавил, что подрядная организация ведет активную деятельность. При условии непрерывного финансирования работы в рамках проекта будут выполняться в соответствии с графиком.

Как сообщила ранее в интервью Trend министр дорог и городского развития Ирана Фарзана Садег, недостающим звеном на Международном транспортном коридоре "Север - Юг" является именно железная дорога Решт - Астара.

Ф. Садег отметила, что эта железнодорожная линия строится в рамках соглашений и меморандумов о взаимопонимании, достигнутых с Россией. В настоящее время ведется выкуп земельных участков, по которым пройдет магистраль.

Министр подчеркнула, что строительство железнодорожной линии и закупка транспортных средств будут осуществляться на основе кредита российской стороны.

"По соглашению, строительство железной дороги Решт - Астара планируется завершить к 2030 году. Обе стороны прилагают усилия в этом направлении. Азербайджан также вносит свой вклад в этот процесс. По Международному транспортному коридору "Север - Юг" доставка грузов будет осуществляться быстрее, чем из Индии в Финляндию морским транспортом", - сказала она.