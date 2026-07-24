ЦБА и Visa обсудили развитие цифровой платежной инфраструктуры

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) обсудил с компанией Visa дальнейшее расширение цифровой платежной инфраструктуры в стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на ЦБА, заместитель председателя Центрального банка Вусал Халилов встретился с недавно назначенным старшим вице-президентом и страновым менеджером компании Visa по региону СНГ и Юго-Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа Сергием Мартинчуком.

В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего расширения цифровой платежной инфраструктуры в стране, оптимизации расходов на прием платежей, борьбы с мошенничеством в секторе и совершенствования механизмов управления рисками.

На встрече также состоялся обмен мнениями относительно перспективных инициатив, направленных на дальнейшее повышение безопасности и эффективности цифровых платежей.

Ранее в эксклюзивном интервью Trend генеральный директор и региональный менеджер Visa в Азербайджане Нурлан Гаджиев сообщил, что Visa внедряет на рынок новые технологии и услуги, и десять банков-эмитентов уже завершили техническое внедрение Click to Pay.

Он отметил, что Visa продолжает активно развивать цифровые платежные решения в Азербайджане, включая токенизацию, решения для МСБ и услуги электронной коммерции.

"В 2019 году мы внедрили технологию Visa Token Service, которая заложила основу для платежей через Apple Pay и Google Pay, впоследствии появившихся в Азербайджане. Сегодня для местных пользователей это обычная практика: заходя на сайты или платформы наших партнеров, таких как Bolt, Wolt, Epoint, BirMarket, Bakcell, Azercell и многие другие, вы можете использовать цифровые кошельки для оплаты покупок. Это удобно, безопасно и не создает проблем", - сказал он.

По словам Нурлана Гаджиева, токенизация электронной коммерции значительно выросла: "За последний год объем внутренних платежей через цифровые кошельки увеличился примерно в 2,5 раза, а трансграничные операции - более чем в 1,5 раза".

Ключевую роль в развитии бесконтактных платежей играет решение Visa Tap to Phone, которое в настоящее время предлагается клиентам девятью азербайджанскими банками: "Это удобный способ оплаты для малого бизнеса: нет необходимости устанавливать и обслуживать платежный терминал, платежи можно принимать со смартфона".

Переходя к теме трансграничных платежей, Нурлан Гаджиев объявил о внедрении Visa Direct Account and Wallet в рамках сотрудничества с Xalq Bank.

Он отметил, что это решение упрощает международные переводы в местной валюте получателя.

"Держатели премиальных карт Visa могут получить доступ в любой из 1200 бизнес-залов по всему миру через программу DragonPass. Пользователи также получают доступ к трансферам в аэропорт и услуге ускоренной регистрации Fast Track - одной из самых популярных услуг в Азербайджане", - сообщил Нурлан Гаджиев.

Он также добавил, что компания Sea Breeze является одним из ключевых партнеров Visa: "Мы продлили наше партнерское соглашение и продолжаем развивать сотрудничество". Представитель Visa также упомянул о продлении еще одного партнерства - подписании меморандума с Национальным олимпийским комитетом, направленного на поддержку развития местного спорта.

Нурлан Гаджиев также рассказал о развитии цифровых платежей в общественном транспорте.

"В 2021 году совместно с Международным банком Азербайджана мы запустили электронные платежи на Бакинской кольцевой железной дороге, а следующим шагом стало внедрение технологии Mobility & Transit Transaction в 2022 году, объединяющей все ежедневные платежи в одну операцию. В 2025 году произошел еще один важный запуск для умной мобильности: совместно с BakuKart, Payriff и Kapital Bank мы предоставили владельцам карт Visa возможность оплачивать проезд как в метро, так и в автобусах Баку и Гянджи", - отметил он.

Нурлан Гаджиев также затронул тему использования искусственного интеллекта в платежном секторе: "Мы применяем искусственный интеллект для борьбы с мошенничеством с 1993 года. Только за последние 10 лет Visa инвестировала более 3 миллиардов долларов в инфраструктуру искусственного интеллекта и обработки данных, чтобы обеспечить более безопасное движение денежных средств, а также активно выявлять и предотвращать мошенничество".

По его словам, другим важным направлением развития искусственного интеллекта является агентная коммерция, и значительная часть пользователей уже готова использовать агентские решения для совершения платежей.

"Согласно исследованию Visa, 58% людей готовы использовать агентов для сравнения цен, а 55% - для применения скидок и специальных предложений. Особенно примечательно, что 38% людей уже готовы доверить искусственному интеллекту завершение покупки, а среди поколения Z этот показатель достигает 48%".