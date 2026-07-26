https://news.day.az/economy/1850203.html Как "зеленые" проекты в Карабахе получают мировое признание - ОБЗОР Азербайджан сделал еще один важный шаг на пути к превращению освобожденных территорий в международный центр "зеленой" энергетики. Регистрация сразу нескольких ГЭС в Кяльбаджаре для получения международных углеродных сертификатов знаменует собой новый этап в реализации стратегии нашей страны.

Как "зеленые" проекты в Карабахе получают мировое признание - ОБЗОР

Экономика, 26 июля 2026 08:00 (UTC +04:00) 7 735
Как "зеленые" проекты в Карабахе получают мировое признание

Автор: Марьяна Ахмедова, и.о. главного редактора Day.Az

Азербайджан сделал еще один важный шаг на пути к превращению освобожденных территорий в международный центр "зеленой" энергетики. Регистрация сразу нескольких ГЭС в Кяльбаджаре для получения международных углеродных сертификатов знаменует собой новый этап в реализации стратегии нашей страны. Речь идет о признании на мировом уровне того, что энергетическая инфраструктура, создаваемая сегодня в Карабахе и Восточном Зангезуре, соответствует самым современным экологическим стандартам.

Вслед за первыми международными углеродными кредитами, полученными в начале года для ГЭС "Мирик" и "Гарагышлаг" в Лачине от швейцарской организации Gold Standard, Азербайджан последовательно расширяет свое присутствие на глобальном рынке углеродных активов. Теперь регистрацию успешно прошли ГЭС "Чыраг-1", "Чыраг-2", "Союхбулаг", "Мейдан" и "Гамышлы" в Кяльбаджаре. После завершения процедуры будет подтверждено ежегодное сокращение выбросов примерно на 37 тысяч тонн CO₂, что позволит выпускать соответствующие международные углеродные сертификаты.

Причем этот процесс только набирает обороты. Международную регистрацию проходят новые гидроэлектростанции в Лачине, а проекты еще нескольких ГЭС в Зангилане уже находятся на рассмотрении зарубежных экспертов. Все это свидетельствует о том, что речь идет не о разовых проектах, а о формировании полноценной системы "зеленой" генерации, интегрированной в международный рынок климатических инструментов.

Сразу после освобождения территорий Президент Азербайджана Ильхам Алиев поставил стратегическую задачу превратить Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы в первую в стране "зону зеленой энергии". За несколько лет эта концепция получила конкретное воплощение.

Сегодня именно гидроэнергетика стала фундаментом новой энергетической модели региона. Используя богатый гидроресурс рек Тертер, Хакари и их многочисленных притоков, Азербайджан фактически заново создает современную энергосистему освобожденных территорий.

Показательным примером является Лачинский район. Здесь уже построены одиннадцать гидроэлектростанций общей установленной мощностью 72,6 МВт. При этом собственная потребность района в электроэнергии составляет всего 8-10 МВт, поэтому вырабатываемая экологически чистая энергия не только полностью покрывает внутреннее потребление, но и передается в общую энергосистему страны. До конца текущего года планируется ввод еще трех ГЭС общей мощностью 10,7 МВт. 

Особое значение имеют введенные в июле гидроэлектростанции "Агбулаг-1", "Агбулаг-2" и "Шейланлы", строительство которых осуществлялось по современным международным инженерным стандартам. Эти объекты, открытые при участии Президента Ильхама Алиева, оснащены автоматизированными системами управления SCADA и интегрированы в единую энергосистему Азербайджана.

Совокупно три новые станции будут ежегодно производить более 200 миллионов кВт·ч экологически чистой электроэнергии. Это позволит ежегодно экономить около 45 миллионов кубометров природного газа и предотвращать выброс почти 80 тысяч тонн углекислого газа.

Особенно показательна ГЭС "Агбулаг-1", построенная на высоте свыше 2 100 метров в сложнейших горных условиях практически с нуля. Реализация подобных проектов демонстрирует не только инженерные возможности страны, но и способность создавать современную энергетическую инфраструктуру даже в самых труднодоступных районах.

Не менее важно, что при строительстве новых гидроэлектростанций особое внимание уделяется вопросам экологии. Так, при проектировании ГЭС "Шейланлы" были использованы инженерные решения, обеспечивающие сохранение естественной речной экосистемы и свободную миграцию рыб, а гидроагрегаты минимизируют воздействие на природный водный режим.

Получение углеродных сертификатов имеет гораздо более широкое значение, чем может показаться на первый взгляд.

Сегодня мировой рынок все активнее переходит к экономике, где ценность определяется не только объемом произведенной энергии, но и тем, насколько экологически чистым является ее производство. Международные углеродные сертификаты становятся своего рода "знаком качества", подтверждающим соответствие проектов самым высоким климатическим требованиям.

Для Азербайджана это означает сразу несколько преимуществ.

Во-первых, повышается инвестиционная привлекательность проектов возобновляемой энергетики.

Во-вторых, появляется возможность участия в международном рынке углеродных кредитов, объем которого в ближайшие годы будет стремительно расти.

И наконец, сертификация укрепляет позиции Азербайджана как надежного поставщика экологически чистой энергии для европейских партнеров, которые уже сегодня вводят все более жесткие требования к углеродному следу импортируемой продукции и энергоресурсов.

Фактически Карабах становится одним из первых регионов Южного Кавказа, где новые энергетические объекты сразу создаются с учетом международных климатических требований, а не адаптируются к ним спустя десятилетия.

Разумеется, гидроэнергетика - лишь одна составляющая масштабной программы.

По оценкам Министерства энергетики, совокупный потенциал возобновляемых источников энергии Карабаха и Восточного Зангезура достигает около 10 ГВт. Более 7 ГВт приходится на солнечную энергетику Джебраильского, Физулинского, Зангиланского и Губадлинского районов, еще порядка 2 ГВт - на ветроэнергетику Лачина и Кяльбаджара.

Именно поэтому наряду с ГЭС активно реализуются проекты строительства солнечных и ветровых электростанций.

В Джебраиле компания Nobel Energy строит солнечные станции Shams и Ufug мощностью по 50 МВт каждая, а BP реализует крупнейший международный проект региона - солнечную электростанцию мощностью 240 МВт.

Одновременно продолжается изучение ветрового потенциала высокогорных районов Кяльбаджара, где рассматривается возможность строительства ветропарка мощностью около 240 МВт.

Согласно государственной стратегии, уже к 2030 году установленная мощность объектов ВИЭ в Карабахе и Восточном Зангезуре должна достичь примерно 1,6 ГВт, что значительно превысит собственные потребности региона.

Наиболее важный эффект этой трансформации выходит далеко за пределы самого Карабаха.

Азербайджан последовательно строит совершенно новую модель энергетического развития. С одной стороны, масштабное внедрение солнечной, ветровой и гидроэнергетики позволяет постепенно замещать природный газ при производстве электроэнергии внутри страны. Освободившиеся объемы газа могут направляться на экспорт по Южному газовому коридору, укрепляя энергетическую безопасность европейских государств.

С другой стороны, Баку уже сегодня закладывает основу для экспорта не только газа, но и непосредственно "зеленой" электроэнергии.

Ключевым элементом этой стратегии станет энергетический коридор через Черное море, который Азербайджан реализует совместно с Грузией, Румынией и Венгрией. Проект предусматривает строительство высоковольтного подводного кабеля, способного соединить энергосистемы Южного Кавказа и Европейского союза. В перспективе Азербайджан рассчитывает экспортировать в Европу 3-4 ГВт электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников.

Именно поэтому развитие "зеленой" генерации в Карабахе приобретает стратегическое значение не только для Азербайджана, но и для всей региональной архитектуры энергетической безопасности. Освобожденные территории постепенно превращаются в один из ключевых источников экологически чистой электроэнергии Южного Кавказа, способный обеспечить как внутренние потребности страны, так и стать важным элементом будущего трансрегионального энергомоста между Каспийским регионом и Европой.

На этом фоне регистрация новых гидроэлектростанций для получения международных углеродных сертификатов становится очередным подтверждением того, что Азербайджан последовательно формирует энергетику будущего. Каждый новый проект - это вклад не только в развитие Карабаха, но и в укрепление роли нашей страны как одного из ключевых энергетических партнеров Европы в новой "зеленой" эпохе.

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#КАРАБАХ #ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГИЯ #ЗЕЛЕНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
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