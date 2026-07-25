Итоги недели на валютном рынке Азербайджана
На этой неделе курс азербайджанского маната по отношению к доллару США остался неизменным.
Согласно расчетам Trend, проведенным на основе данных Центрального банка Азербайджана (ЦБА), по итогам недели средневзвешенный курс составил 1,7000 маната, передает Day.Az.
Официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США
|
Дата
|Курс
|Дата
|Курс
|
13 июля
|
1.7000
|
20 июля
|
1.7000
|
14 июля
|
1.7000
|
21 июля
|
1.7000
|
15 июля
|
1.7000
|
22 июля
|
1.7000
|
16 июля
|
1.7000
|
23 июля
|
1.7000
|
17 июля
|
1.7000
|
24 июля
|
1.7000
|Средняя цена за неделю
|
1.7000
|Средняя цена за неделю
|
1.7000
За неделю официальный курс национальной валюты Азербайджана по отношению к евро снизился на 0,0111 маната. Средневзвешенный курс по сравнению с предыдущей неделей снизился на 0,00178 маната и составил 1,94082 маната за 1 евро.
Официальный курс азербайджанского маната по отношению к евро
|
Дата
|
Курс
|
Дата
|
Курс
|
13 июля
|
1.9387
|
20 июля
|
1.9456
|
14 июля
|
1.9365
|
21 июля
|
1.9410
|
15 июля
|
1.9443
|
22 июля
|
1.9394
|
16 июля
|
1.9493
|
23 июля
|
1.9436
|
17 июля
|
1.9442
|
24 июля
|
1.9345
|Средняя цена за неделю
|
1.9426
|Средняя цена за неделю
|
1.94082
На этой неделе официальный курс маната по отношению к 100 российским рублям снизился на 0,0034 маната. Средневзвешенный курс по сравнению с предыдущей неделей снизился на 0,0281 маната и составил 2,17074 маната за 100 рублей.
Официальный курс азербайджанского маната по отношению к 100 российским рублям
|
Дата
|
Курс
|
Дата
|
Курс
|
13 июля
|
2.2134
|
20 июля
|
2.1745
|
14 июля
|
2.2157
|
21 июля
|
2.1685
|
15 июля
|
2.1949
|
22 июля
|
2.1670
|
16 июля
|
2.1935
|
23 июля
|
2.1726
|
17 июля
|
2.1767
|
24 июля
|
2.1711
|Средняя цена за неделю
|
2.19884
|Средняя цена за неделю
|
2.17074
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире снизился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс по сравнению с предыдущей неделей снизился на 0,00012 маната и стал равен 0,03598 маната за 1 лиру.
Официальный курс азербайджанского маната по отношению к турецкой лире
|Дата
|
Курс
|
Дата
|
Курс
|
13 июля
|
0.0362
|
20 июля
|
0.0360
|
14 июля
|
0.0361
|
21 июля
|
0.0360
|
15 июля
|
0.0361
|
22 июля
|
0.0360
|
16 июля
|
0.0361
|
23 июля
|
0.0360
|
17 июля
|
0.0360
|
24 июля
|
0.0359
|Средняя цена за неделю
|
0.0361
|
Средняя цена за неделю
|
0.03598
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