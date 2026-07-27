В Турции раскрыли объем транспортировки нефти по БТД

В июне текущего года по территории Турции через нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) было транспортировано 16,398 миллиона баррелей нефти.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это следует из данных турецкой компании BOTAŞ.

Для сравнения, в июне 2025 года этот показатель составил 17,297 миллиона баррелей. Таким образом, объем транспортировки сократился на почти 5,2%.

В январе-июне 2026 года через БТД по территории Турции транспортировано 96,934 миллиона баррелей нефти.

Напомним, что в 2025 году по территории Турции через БТД было транспортировано 206,434 миллиона баррелей нефти. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составил 224,142 миллиона баррелей. Таким образом, объем транспортировки сократился на 7,9%.

Отметим, что акционерами BTC Co. являются: bp (30,10%), SOCAR (32,97%), MOL (8,90%), TPAO (6,53%), Eni (5,00%), TotalEnergies (5,00%), ITOCHU (3,40%), ONGC Videsh (3,10%), ExxonMobil (2,50%) и INPEX (2,50%).

1 июля компания "Баку-Тбилиси-Джейхан" (BTC Co.) объявила, что функции оператора экспортного нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC, БТД) переходят от компании BP Exploration (Caspian Sea) Limited (bp) к дочернему предприятию SOCAR - ООО SOCAR Midstream Operations (SMO).

Передача операторских функций охватывает все три участка нефтепровода БТД - в Азербайджане, Грузии и Турции. Кроме того, к SMO перешли функции по управлению всей деятельностью, связанной с трубопроводом БТД, а также операторские обязанности по общим операциям, которые bp до настоящего времени выполняла в отношении систем БТД и Южно-Кавказского газопровода (ЮКГ).

Передача операторских функций осуществляется на основании соответствующих соглашений, являющихся частью базового пакета договоренностей по проекту БТД и принятых в рамках окончательного инвестиционного решения. Она распространяется на все отдельные объекты и виды деятельности БТД в трех странах, за исключением объектов на территории Сангачальского терминала, а также на общие операции БТД/ЮКГ.

При этом оператор Сангачальского терминала не меняется - bp продолжит выполнять эти функции. Структура акционеров BTC Co. также остается неизменной.