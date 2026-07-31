Председатель ЦБА объявил инфляционные прогнозы

Ожидается, что в июне 2028 года инфляция составит 4,4 процента.

Как передает Day.Az, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов сегодня на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

"Прогнозируется, что по итогам 2026 года инфляция составит 6,1 процента, а в 2027 году - 5,8 процента", - сказал он.

По словам Т. Кязымова, в июне 2026 года 12-месячная инфляция составила 5,8%. Годовой рост цен по продовольственным товарам, алкогольным напиткам и табачным изделия составил 7,1%, по платным услугам - 5,6%, а по непродовольственным товарам - 3,8%. Годовая базовая инфляция сформировалась на уровне 5,5%.

"Как и в предыдущие годы, в этом году инфляция формировалась в основном под влиянием внешних факторов и факторов издержек предложения. Если рассматривать внешние факторы предложения, то в первую очередь можно отметить средневзвешенную инфляцию у торговых партнеров. На конец марта этот показатель составил 7,7%, что оказало повышающее влияние на инфляцию в стране в размере 2,84 процентного пункта.

Что касается факторов издержек предложения, здесь я хотел бы выделить индекс цен производителей сельхозпродукции. По результатам прошедшего периода 2026 года данный индекс вырос на 3,8%. Это оказало повышающее влияние на инфляцию в размере 1,6 процентного пункта.

Если посмотреть на факторы спроса, то здесь хотел бы отметить потребление государственного сектора и домашних хозяйств. По результатам марта эти показатели в годовом сравнении выросли на 10,3% и 7,4% соответственно. В совокупности это оказало повышающее влияние на инфляцию примерно на 2 процентных пункта", - сообщил Т. Кязымов.