https://news.day.az/economy/1851520.html Еженедельный обзор цен на нефть 27-31 июля средние цены на нефть марок Azeri Light (CIF), Azeri Light (FOB Ceyhan), Dated Brent и Urals снизились.

Еженедельный обзор цен на нефть

Экономика, 1 августа 2026 16:44 (UTC +04:00) 988
Еженедельный обзор цен на нефть

27-31 июля средние цены на нефть марок Azeri Light (CIF), Azeri Light (FOB Ceyhan), Dated Brent и Urals снизились.

Как передает Day.Az, согласно расчетам Trend, проведенным на основе данных участников нефтяного рынка, средняя цена на нефть марки Azeri Light (CIF), добываемую на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", по сравнению с предыдущей неделей (20-24 июля) снизилась на 3,92 доллара США, или на 3,88 процента, и составила 97,09 доллара США за баррель.

Согласно информации, в течение недели (27-31 июля) максимальная цена на сырую нефть этой марки составила 101,87 доллара США за баррель, а минимальная - 91,22 доллара США.

В турецком порту Джейхан средняя цена нефти марки Azeri Light (FOB) составила 93,12 доллара США за баррель, что на 3,96 доллара США, или на 4,08 процента ниже показателя предыдущей недели (20-24 июля). В течение недели (27-31 июля) самая высокая цена составила 98,25 доллара США за баррель, а самая низкая - 86,89 доллара США.

 

Средняя цена нефти марки Urals по сравнению с предыдущей неделей (20-24 июля) снизилась на 3,39 доллара США, или на 5,37 процента, составив 59,73 доллара США за баррель. В течение недели (27-31 июля) максимальная цена составила 64,91 доллара США, а минимальная - 54,02 доллара США.

Средняя цена нефти марки Dated Brent составила 95,32 доллара США за баррель, что на 4,08 доллара США, или на 4,28 процента меньше по сравнению с предыдущей неделей (20-24 июля). В течение недели (27-31 июля) максимальная цена за баррель составила 96,57 доллара США, минимальная - 85,74 доллара США.

Динамика цен на нефть (в долларах США за баррель):

Нефть / Дата 27.07.2026 28.07.2026 29.07.2026 30.07.2026 31.07.2026 Средняя цена
Azeri LT CIF $95.58 $91.22 $98.19 $98.58 $101.87 $97.09
Azeri Light FOB Ceyhan $91.48 $86.89 $94.12 $94.86 $98.25 $93.12
Urals (EX NOVO) $57.26 $54.02 $60.48 $61.99 $64.91 $59.73
Dated Brent $90.55 $85.74 $91.20 $92.16 $96.57 $91.24

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#AZERİ LİGHT
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Hansı peşələrə maraq daha çoxdur? - Gənclərin yeni seçimi - VİDEO 18:04 (UTC+04), Azərbaycanca 92
Азербайджанские пловцы завоевали две медали и обновили рекорд страны в Беларуси - ФОТО 18:01 (UTC+04), Спорт 118
Prezident İlham Əliyev: Köçkünlərin doğma torpaqlara qayıtması hər bir vətəndaşımızın böyük arzusu idi 17:58 (UTC+04), Azərbaycanca 182
Prezident İlham Əliyev: Xalqımız və gələcək nəsillər Zəfərimizlə daim fəxr edəcəklər 17:57 (UTC+04), Azərbaycanca 184
При поддержке Банка ABB за один день высажено 1250 деревьев (R) 17:49 (UTC+04), Экономика 248
В Кении отметили День Победы Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО 17:45 (UTC+04), Политика 250
Азербайджан и ООН обсудили новые направления сотрудничества - ФОТО 17:42 (UTC+04), Политика 275
Еще 130 квартир предоставили семьям шехидов и участникам войны - ФОТО 17:37 (UTC+04), Общество 272
В Индии поезд с пассажирами вспыхнул во время движения - ВИДЕО 17:31 (UTC+04), В мире 379
В Университете Эссекса отметили шестую годовщину Победы Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО 17:25 (UTC+04), Политика 314
Сборная Азербайджана по тамблингу в третий раз стала чемпионом мира - ФОТО 17:17 (UTC+04), Спорт 2 853
В Баку открылась выставка "Пусть дети будут счастливы" - ФОТО 17:12 (UTC+04), Культура 360
Трехцветный флаг - живая летопись пути Азербайджана к независимости - Азер Гараев 17:06 (UTC+04), Политика 395
Флэшмоб "Карабах, ты возрождаешься!" - ВИДЕО 17:03 (UTC+04), Общество 362
Премия за фантазию: в Ереване наградили книгу, которую «выдумывали» 20 лет 16:58 (UTC+04), Политика 2 041
Еврокомиссия призвала граждан подготовиться к первым 72 часам ЧС 16:55 (UTC+04), В мире 421
Вниманию водителей: на ряде улиц Баку пройдут шествия военнослужащих - СПИСОК 16:48 (UTC+04), Общество 396
Требовашему 30 тысяч манатов от владелицы оздоровительного центра гази вынесли приговор 16:43 (UTC+04), Общество 394
39-летний мужчина найден мертвым в собственном доме 16:38 (UTC+04), Общество 370
Сколько жителей Азербайджана страдают от ожирения? 16:33 (UTC+04), Общество 390
В Баку представили праздничную концертную программу ко Дню Победы - ФОТО 16:32 (UTC+04), Культура 394
Министр энергетики Украины поблагодарил Президента Ильхама Алиева 16:28 (UTC+04), Политика 2 691
В Азербайджане объявлены желтое и оранжевое предупреждения 16:25 (UTC+04), Общество 2 135
PASHA Bank завершил программу стажировок «ZirvədəSən 2026» - ФОТО 16:19 (UTC+04), Экономика 476
Viruslardan qorunmaq üçün bunları etmək lazımdır - Həkim AÇIQLADI 16:17 (UTC+04), Azərbaycanca 468
Xiaomi показала нового человекоподобного робота за работой - ВИДЕО 16:14 (UTC+04), Наука и технологии 446
Частичный блэкаут в европейском городе 16:09 (UTC+04), В мире 467
8 Noyabr - Zəfər Günü ilə bağlı sürücülərə XƏBƏRDARLIQ 16:06 (UTC+04), Azərbaycanca 498
PASHA Bank принял участие в очередной акции по посадке деревьев - ФОТО 16:03 (UTC+04), Экономика 490
АФФА присудила технические поражения восьми командам 16:00 (UTC+04), Спорт 423
Азербайджан и Литва обсудили двустороннее сотрудничество - ФОТО 15:52 (UTC+04), Политика 491
В Азербайджане изменится система финансирования школ 15:47 (UTC+04), Общество 453
В Азербайджане ожидаются дожди и град - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 15:40 (UTC+04), Общество 507
Огромная стая дельфинов недалеко от Южной Калифорнии - ВИДЕО 15:34 (UTC+04), В мире 543
Названа доля ненефтегазового сектора в ВВП Азербайджана 15:30 (UTC+04), Экономика 554
27 nəfərin öldüyü qəzaya görə tutulan azərbaycanlılarla bağlı YENİ QƏRAR 15:30 (UTC+04), Azərbaycanca 535
Председатель TƏBİB освободил его от занимаемой должности 15:24 (UTC+04), Общество 500
Пассажирский самолет Прага-Бухарест подал сигнал тревоги в воздухе 15:20 (UTC+04), В мире 534
Хорошая новость в связи с пенсиями 15:12 (UTC+04), Общество 739
Avant Group представила новый масштабный проект Caspi Yards на выставке AIREX 2026 - ФОТО - ВИДЕО (R) 15:10 (UTC+04), Экономика 567
Herend: два столетия фарфорового искусства - ФОТО (R) 15:05 (UTC+04), Экономика 1 058
Интеллектуальный диалог для современного читателя - презентация книги Микаила Руханда "Дверь" - ФОТО 14:59 (UTC+04), Культура 467
Два азербайджанских тамблингиста вышли в финал ЧМ 14:56 (UTC+04), Спорт 447
Омбудсмен Азербайджана распространила заявление в преддверии Дня Победы 14:53 (UTC+04), Политика 548
ЦБА и S&P Global Ratings обсудили финансовую стабильность Азербайджана - ФОТО 14:49 (UTC+04), Экономика 554
Сильный Китай пугает мир. А слабый? - АНАЛИЗ от Азера Ахмедбейли 14:40 (UTC+04), В мире 3 414
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Зангиланского городского образовательного комплекса - ФОТО 14:37 (UTC+04), Официальная хроника 6 260
Иран и ОАЭ обсудили ситуацию в регионе 14:30 (UTC+04), В мире 575
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого этапа села Джахангирбейли Зангиланского района - ФОТО 14:20 (UTC+04), Официальная хроника 6 226
"Мы сломаем им ноги..." - Иран предупредил Пашиняна 14:16 (UTC+04), В мире 1 186
Сборная Азербайджана объявила состав на ноябрьские матчи 14:09 (UTC+04), Спорт 492
В Абшероне раскрыли серию краж - ФОТО 14:05 (UTC+04), Общество 546
Палестина поблагодарила Азербайджан 14:00 (UTC+04), Политика 676
Налог для таксистов в Азербайджане привяжут к доходам 13:58 (UTC+04), Общество 522
Сегодня в Азербайджане сокращенный рабочий день? - Официальный ответ 13:51 (UTC+04), Общество 912
В Баку состоялась конференция на тему "Победа Азербайджана: военная стратегия, дипломатия и национальное единство" - ФОТО 13:49 (UTC+04), Общество 4 147
В 2027 году Азербайджан увеличит расходы на социальную сферу 13:43 (UTC+04), Общество 465
Volkswagen бесплатно отремонтирует миллионы машин по всему миру 13:35 (UTC+04), Автоновости 490
Убийство охранника вуза в Баку раскрыли спустя 24 года 13:34 (UTC+04), Общество 596
Более 50 человек в Азербайджане ждут пересадки сердца 13:26 (UTC+04), Общество 519
Азербайджанский музей получил ценный подарок - ФОТО 13:14 (UTC+04), Культура 552
Дорожная полиция обратилась к водителям в преддверии праздничных дней 13:07 (UTC+04), Общество 504
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого этапа села Солтанлы Джебраильского района - ФОТО - ВИДЕО 12:54 (UTC+04), Официальная хроника 7 035
Завтра в Баку ожидается дождливая погода - ПРОГНОЗ 12:51 (UTC+04), Общество 714
В Баку продолжает работу Саммит ООН по инновациям в сфере управления - ФОТО 12:51 (UTC+04), Общество 475
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии предприятия по производству безалкогольных напитков в Джебраильском районе - ФОТО - ВИДЕО 12:42 (UTC+04), Официальная хроника 11 377
Хэмилтон намерен провести переговоры с руководством "Феррари" 12:38 (UTC+04), Спорт 491
Azerbaijan Airlines готовит новое поколение технических специалистов - ФОТО 12:30 (UTC+04), Общество 581
В Ормузском проливе загорелись два подорвавшихся на минах танкера 12:26 (UTC+04), В мире 718
На капитальные расходы в Азербайджане направлено более 7 млрд манатов 12:22 (UTC+04), Экономика 666
В Баку и других городах Азербайджана пройдут шествия военных оркестров 12:18 (UTC+04), Общество 561
В Азербайджане совершенствуют систему финансирования НПО 12:12 (UTC+04), Экономика 661
Азербайджан и Италия провели совместный военный тренинг - ФОТО 12:08 (UTC+04), Политика 693
Мировые мощности ВИЭ вырастут почти на 4,8 тысячи гигаватт 12:00 (UTC+04), Экономика 671
В этом случае водительское удостоверение заменят бесплатно 11:57 (UTC+04), Общество 593
Какой будет геомагнитная обстановка в праздничные дни? 11:54 (UTC+04), Общество 540
В Грузии застрелили двух братьев-азербайджанцев 11:50 (UTC+04), В мире 805
Китай готов расширять сотрудничество с Азербайджаном в сфере ИИ 11:42 (UTC+04), Наука и технологии 547
Вниманию водителей: за эти нарушения можно получить штраф 11:32 (UTC+04), Общество 702
В Сумгайыте арестовали мужа известной ханенде 11:28 (UTC+04), Общество 655
Китай отметил сотрудничество с Азербайджаном в сфере разминирования 11:26 (UTC+04), Политика 712
В этом районе высота снежного покрова достигла 15 см - ФОТО 11:23 (UTC+04), Общество 602
Как подать в суд за клевету в интернете? - объяснил судья 11:17 (UTC+04), Общество 571
Посол Китая обозначила перспективы сотрудничества с Азербайджаном 11:14 (UTC+04), Политика 748
Сегодня День Азербайджанского телевидения и радио 11:15 (UTC+04), Общество 534
Гражданин Индии скончался в аэропорту в Баку 11:10 (UTC+04), Общество 623
Задержан глава известного магазина стройматериалов в Азербайджане 11:07 (UTC+04), Общество 672
“Azərbaycanın Zəfəri: hərbi strategiya, diplomatiya və milli birlik” mövzusunda respublika elmi-praktiki konfransı keçirilib - FOTO 11:07 (UTC+04), Azərbaycanca 773
Китай подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана 11:06 (UTC+04), Политика 743
В Баку водитель насмерть сбил пожилую женщину 11:04 (UTC+04), Общество 623
Товарооборот Китая и Азербайджана достиг исторического максимума 11:01 (UTC+04), Экономика 734
İtkin düşən 3 nəfər tapıldı 10:59 (UTC+04), Azərbaycanca 712
Посол Лу Мэй отметила потенциал китайско-азербайджанских отношений 10:56 (UTC+04), Политика 723
Sosial şəbəkələrdə təhqirə məruz qalanlar nə etməlidir? 10:54 (UTC+04), Azərbaycanca 695
В Гяндже проходит Форум сотрудничества НПО Азербайджана - ФОТО 10:43 (UTC+04), Общество 560
Армения может остаться без права голоса в ОДКБ 10:39 (UTC+04), В мире 753
Стало известно, когда пройдет XXI съезд КП Китая 10:37 (UTC+04), В мире 752
Китай намерен расширять межпартийное сотрудничество с Азербайджаном 10:33 (UTC+04), Политика 13 115
Назначен заместитель генсека Международного центра Низами Гянджеви 10:24 (UTC+04), Общество 587
В Баку проходит брифинг по итогам V пленума ЦК КП Китая 10:20 (UTC+04), Политика 776
Перуанский портал рассказал об исторической Победе Азербайджана - ФОТО 10:17 (UTC+04), Политика 1 297
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 10:15 (UTC+04), Туризм
Азербайджан и Украина подписали план действий по развитию экономических связей - ФОТО 10:14 (UTC+04), Экономика 782
Тайсон Фьюри рассказал, сколько боев планирует провести до завершения карьеры 10:09 (UTC+04), Спорт 547
Азербайджанская нефть подорожала 10:05 (UTC+04), Экономика 802
Baker Hughes видит потенциал для работы за пределами АЧГ и "Шах Дениз" - региональный вице-президент - ИНТЕРВЬЮ 10:01 (UTC+04), Экономика 827
Новые поезда и маршруты: перспективы железных дорог Азербайджана - РАСКЛАД от Рауфа Агамирзаева 09:50 (UTC+04), Экономика 2 144
В поселке Фатмаи произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие 09:40 (UTC+04), Общество 618
Ford представила уникальный Mustang 1966 года 09:35 (UTC+04), Автоновости 609
Золото и серебро подешевели 09:31 (UTC+04), Экономика 849
Земные микробы выжили в условиях среды Марса 09:27 (UTC+04), Это интересно 592
Биткоин упал в цене 09:22 (UTC+04), Экономика 833
Сборная Аргентины не будет использовать номер Месси в ближайших матчах 09:16 (UTC+04), Спорт 610
Официальные курсы валют в Азербайджане 09:10 (UTC+04), Экономика
Огромный мотор V8 запихнули в крошечную Mazda MX-5 - ВИДЕО 08:58 (UTC+04), Автоновости 579
В Турции арестовали бывшего министра 08:50 (UTC+04), В мире 876
Кадры аварии с внедорожником у клиники в Баку - ВИДЕО 08:43 (UTC+04), Общество 758
Германия выдала Азербайджану разыскиваемого гражданина 08:33 (UTC+04), Общество 579
Трамп анонсировал «большое соглашение» по Украине - ВИДЕО 08:22 (UTC+04), В мире 892
Parisdə Zəfər Gününə həsr olunmuş “Şərəf əks-sədaları” adlı musiqi gecəsi keçirilib - FOTO 08:15 (UTC+04), Azərbaycanca 786
У берегов Турции произошло землетрясение 08:13 (UTC+04), В мире 832
Суды и пересуды: надежна ли последняя соломинка реваншистов? – АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой 08:00 (UTC+04), Политика 6 758
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:31 (UTC+04), Общество
В двух районах Баку не будет света 06:26 (UTC+04), Общество 930
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:15 (UTC+04), Общество
51 красную карточку показал арбитр в матче в Бразилии - ВИДЕО 04:24 (UTC+04), Спорт 758
Назван способ защитить смартфон от мороза 03:30 (UTC+04), Наука и технологии 698
В США собрали культовую карту Dust II в формате Lego - ВИДЕО 02:19 (UTC+04), В мире 1 140
Гороскоп на 6 ноября - Новые возможности и вызовы! 01:20 (UTC+04), Это интересно 1 111
В мозге нашли механизм, способный спутать безопасность с угрозой 00:45 (UTC+04), Медицина 719
Азербайджанские дзюдоисты выступят на турнире Гран-при в Загребе 00:26 (UTC+04), Спорт 714
Хроника Победы (06.11.2020): армянская армия в ловушке - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 1 386
В этом районе не будет газа 5 ноября 23:48 (UTC+04), Общество 842
Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли в Баку – премьера фильма İmroz’da Bahar вызвала ажиотаж - ФОТО 5 ноября 23:33 (UTC+04), Шоу-бизнес 6 911
Еще два азербайджанских гимнаста вышли в полуфинал ЧМ 5 ноября 23:20 (UTC+04), Спорт 737
В Центре творчества Максуда Ибрагимбекова прошла иммерсивная аудиовизуальная постановка-медитация "Наш дом" - ФОТО 5 ноября 23:09 (UTC+04), Культура 902
Фидан Гаджиева рассказала о грандиозном концерте в Париже, посвящённом Дню Победы Азербайджана - ФОТО 5 ноября 22:55 (UTC+04), Культура 902
Поножовщина в колледже в Баку - ВИДЕО 5 ноября 22:41 (UTC+04), Общество 991
44 дня, за которыми стояли десятилетия: формула исторической Победы Азербайджана - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 5 ноября 22:30 (UTC+04), Политика 1 361
Спор между соседями закончился поножовщиной 5 ноября 22:17 (UTC+04), Общество 844
"Манчестер Юнайтед" связался с Дешамом 5 ноября 22:09 (UTC+04), Спорт 729
Баку открывает Казахстану новые пути на мировые нефтяные рынки 5 ноября 22:00 (UTC+04), Экономика 1 433
В Азербайджане скончался врач 5 ноября 21:49 (UTC+04), Общество 905
Мелания Трамп написала «личные письма» Путину и Зеленскому 5 ноября 21:38 (UTC+04), В мире 1 318
Бунт в Европе: до чего некомпетентные власти довели людей? - ОБЗОР 5 ноября 21:30 (UTC+04), В мире 1 457
Эстонские IT-компании могут выйти на рынок Азербайджана 5 ноября 21:22 (UTC+04), Экономика 1 354
Война в Карабахе: стратегия, суверенитет и Победа Азербайджана 5 ноября 21:13 (UTC+04), Политика 1 231
Qarabağ Ustası: Strategiya, Suverenlik və Azərbaycanın Qələbəsi 5 ноября 21:06 (UTC+04), Azərbaycanca 1 336
Эти лица будут получать зарплату в 3600 манатов 5 ноября 21:01 (UTC+04), Общество 4 862
Иран обсудил с Саудовской Аравией и Катаром ситуацию в регионе 5 ноября 20:59 (UTC+04), В мире 1 373
Названа команда недели Лиги чемпионов 5 ноября 20:47 (UTC+04), Спорт 733
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Победы 5 ноября 20:43 (UTC+04), Официальная хроника 823
В бакинском музее представлена экспозиция о пути к исторической Победе - ФОТО 5 ноября 20:35 (UTC+04), Культура 714
Азербайджан и Греция обсудили сотрудничество в сфере цифрового развития - ФОТО 5 ноября 20:13 (UTC+04), Экономика 1 373
"Я счастлив быть в Баку": виртуозная скрипка, рок-хиты и симфоническая энергия Дэвида Гарретта - ФОТО 5 ноября 20:11 (UTC+04), Культура 861
Сахиба Гафарова в Казахстане - ФОТО 5 ноября 20:06 (UTC+04), Политика 1 318
Шавкат Мирзиёев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву 5 ноября 20:02 (UTC+04), Официальная хроника 3 760
ЦБА и MFC обсудили развитие микрофинансирования 5 ноября 19:54 (UTC+04), Экономика 1 295
Эти дети тоже получат статус вынужденных переселенцев 5 ноября 19:49 (UTC+04), Общество 824
Казахстан отправил полимерную продукцию в Мексику через Азербайджан 5 ноября 19:47 (UTC+04), Экономика 1 345
“PAŞA Sığorta” nəqliyyat qəzalarının zərərinə görə müştərilərinə 252.400 ₼ sığorta ödənişi etdi 5 ноября 19:47 (UTC+04), Azərbaycanca 1 244
"Алиевская конституция" как показатель растущего влияния Азербайджана в Армении и регионе 5 ноября 19:35 (UTC+04), Политика 4 429
В Ашхабаде организована экскурсия на международную художественную выставку «MAMA NATURE» - ФОТО 5 ноября 19:31 (UTC+04), Культура 671
Трамп заявил о намерении оставить Хегсета главой Пентагона 5 ноября 19:20 (UTC+04), В мире 1 312
В Турции произошло вооруженное нападение, есть погибшие 5 ноября 19:07 (UTC+04), В мире 1 437
Посол Азербайджана встретился с премьер-министром Кении - ФОТО 5 ноября 19:05 (UTC+04), Политика 1 325
В бакинском метро проходит социальная акция "Zəfər arzuları", посвященная Дню Победы - ФОТО 5 ноября 18:50 (UTC+04), Общество 694
Выплаты дивидендов госпредприятиями в бюджет Азербайджана расширятся 5 ноября 18:40 (UTC+04), Экономика 1 379
В Лачине посетили семьи шехидов в преддверии Дня Победы - ФОТО 5 ноября 18:24 (UTC+04), Общество 629
В Карабахе планируют предоставлять земельные участки для проектов рыбоводства 5 ноября 18:15 (UTC+04), Общество 661
День анимации Тюркского мира может пройти в Баку - ФОТО 5 ноября 18:09 (UTC+04), Культура 628
Vətən müharibəsinə həsr edilən ekspozisiya və Zəfər zalının təqdimatı keçirilib - FOTO 5 ноября 18:03 (UTC+04), Azərbaycanca 1 348
Мэрию Ниццы обклеили портретами армянских заключенных. Сидеть им это не помешает 5 ноября 18:00 (UTC+04), Политика 5 071
Азербайджан и Эстония обсудили расширение сотрудничества в сфере ИКТ - ФОТО 5 ноября 17:56 (UTC+04), Наука и технологии 669
Дата 8 Ноября олицетворяет торжество национальной воли азербайджанского народа - Азер Гараев 5 ноября 17:50 (UTC+04), Политика 1 370
Во Франции более 270 тысяч человек вышли на акции протеста - ВИДЕО 5 ноября 17:44 (UTC+04), В мире 1 459
В Азербайджане увеличат расходы на соцзащиту 5 ноября 17:30 (UTC+04), Экономика 1 363
Рафинья продлил контракт с "Барселоной" 5 ноября 17:27 (UTC+04), Спорт 651
В Азербайджане расширят территорию Абшеронского национального парка 5 ноября 17:25 (UTC+04), Общество 659
Азербайджан расширит субсидирование аквакультуры 5 ноября 17:23 (UTC+04), Экономика 1 333
Aptekdən 35 min manat oğurlandı 5 ноября 17:22 (UTC+04), Azərbaycanca 1 324
Подарок ко Дню Победы от Yelo Bank: 44 дня без процентов по наличному кредиту! (R) 5 ноября 17:15 (UTC+04), Экономика 1 465
Фахрия Халафова представит фильм о Хуршидбану Натаван в рамках проекта "Кино в музее" - ФОТО - ВИДЕО 5 ноября 17:11 (UTC+04), Культура 804
Туда тебе и дорога, пёс смердящий 5 ноября 17:00 (UTC+04), Политика 8 368
На Солнце заметили крупную дыру 5 ноября 16:53 (UTC+04), Это интересно 676
Keyfiyyətsiz qidaları necə ayırd etmək olar? - VİDEO 5 ноября 16:52 (UTC+04), Azərbaycanca 1 314
Американский военный эксперт выступил с лекцией в Баку - ФОТО 5 ноября 16:44 (UTC+04), Общество 732
В Совете по медиа и вещанию Азербайджана обсудили освещение Отечественной войны в СМИ - ФОТО 5 ноября 16:40 (UTC+04), Общество 700
Эйфелеву башню закрыли для посетителей 5 ноября 16:35 (UTC+04), В мире 1 381
Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере военного образования - ФОТО 5 ноября 16:31 (UTC+04), Политика 1 404
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Бразилии 5 ноября 16:23 (UTC+04), Официальная хроника 9 554
Mikayıl Budaqova yeni vəzifə verildi 5 ноября 16:21 (UTC+04), Azərbaycanca 1 368
Новоиспеченный мичиганский сенатор уже продался ANCA 5 ноября 16:15 (UTC+04), Политика 10 355
Эхо молодости: бессмертная романтика ансамбля "Гая" - ФОТО 5 ноября 16:13 (UTC+04), Культура 737
Названа основная цель аграрной политики на освобожденных территориях Азербайджана 5 ноября 16:10 (UTC+04), Экономика 1 340
Азербайджан намерен удвоить экспорт черной икры 5 ноября 16:03 (UTC+04), Экономика 1 432
Президент Ильхам Алиев подписал указ о создании Зангиланского агропарка 5 ноября 15:56 (UTC+04), Официальная хроника 6 946
Президент Ильхам Алиев наградил группу представителей СМИ 5 ноября 15:51 (UTC+04), Официальная хроника 9 912
В Азербайджане выросли налоговые поступления от ненефтегазового сектора 5 ноября 15:37 (UTC+04), Экономика 1 403
Иран и Оман обсудили пути обеспечения мира в регионе 5 ноября 15:32 (UTC+04), В мире 1 455
Еще новости