Еженедельный обзор цен на нефть

27-31 июля средние цены на нефть марок Azeri Light (CIF), Azeri Light (FOB Ceyhan), Dated Brent и Urals снизились.

Как передает Day.Az, согласно расчетам Trend, проведенным на основе данных участников нефтяного рынка, средняя цена на нефть марки Azeri Light (CIF), добываемую на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", по сравнению с предыдущей неделей (20-24 июля) снизилась на 3,92 доллара США, или на 3,88 процента, и составила 97,09 доллара США за баррель.

Согласно информации, в течение недели (27-31 июля) максимальная цена на сырую нефть этой марки составила 101,87 доллара США за баррель, а минимальная - 91,22 доллара США.

В турецком порту Джейхан средняя цена нефти марки Azeri Light (FOB) составила 93,12 доллара США за баррель, что на 3,96 доллара США, или на 4,08 процента ниже показателя предыдущей недели (20-24 июля). В течение недели (27-31 июля) самая высокая цена составила 98,25 доллара США за баррель, а самая низкая - 86,89 доллара США.

Средняя цена нефти марки Urals по сравнению с предыдущей неделей (20-24 июля) снизилась на 3,39 доллара США, или на 5,37 процента, составив 59,73 доллара США за баррель. В течение недели (27-31 июля) максимальная цена составила 64,91 доллара США, а минимальная - 54,02 доллара США.

Средняя цена нефти марки Dated Brent составила 95,32 доллара США за баррель, что на 4,08 доллара США, или на 4,28 процента меньше по сравнению с предыдущей неделей (20-24 июля). В течение недели (27-31 июля) максимальная цена за баррель составила 96,57 доллара США, минимальная - 85,74 доллара США.

Динамика цен на нефть (в долларах США за баррель):