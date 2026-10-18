По БТД за девять месяцев транспортировано более 18 млн тонн нефти

В январе-сентябре 2026 года по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) было транспортировано 18,857 миллиона тонн нефти.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте Государственного комитета статистики Азербайджана.

Согласно расчетам Trend на основе данных Госкомитета, этот показатель на 1,712 миллиона тонн, или 8,3 процента, ниже, чем за аналогичный период 2025 года.

Так, в январе-сентябре прошлого года по БТД было транспортировано 20,569 миллиона тонн нефти.

За указанный период 82 процента общего объема транспортированной по БТД нефти (15,456 миллиона тонн) пришлось на сырье, добытое в Азербайджане, а 18 процентов (3,401 миллиона тонн) - на нефть, поступившую из Туркменистана и Казахстана.

Согласно последним данным bp, с момента ввода в эксплуатацию в июне 2006 года по конец июня 2026 года по нефтепроводу протяженностью 1 768 километров было транспортировано более 4,7 миллиарда баррелей нефти.

В настоящее время по нефтепроводу транспортируются преимущественно нефть с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) и конденсат с месторождения Шахдениз. Кроме того, по БТД продолжают транспортироваться дополнительные объемы каспийской нефти и конденсата, в том числе сырье из Казахстана и Туркменистана, а также другие объемы нефти, добытой SOCAR в Азербайджане.

Доли участия в BTC Co. распределяются следующим образом: SOCAR - 32,97 процента, bp - 30,10 процента, MOL - 8,90 процента, TPAO - 6,53 процента, Eni - 5 процентов, TotalEnergies - 5 процентов, ITOCHU - 3,40 процента, ONGC Videsh - 3,10 процента, ExxonMobil - 2,50 процента и INPEX - 2,50 процента.