Биткоин подорожал

Несмотря на разнонаправленную динамику криптовалютного рынка, за последние сутки биткоин и ряд других цифровых активов продемонстрировали рост.

Как передает Day.Az со ссылкой на данные CoinMarketCap, за 24 часа стоимость биткоина увеличилась на 0,75% и достигла 82 422,98 доллара. При этом за неделю его цена снизилась на 1,30%.

Ethereum подешевел на 0,04%, до 2420,04 доллара. BNB вырос на 0,53%, до 725,48 доллара, а Zcash прибавил 1,88%, достигнув 1172,46 доллара.

Monero потерял в цене 2,24%, опустившись до 592,86 доллара, а Bittensor подешевел на 0,02%, до 271,46 доллара. В то же время Bitcoin Cash подорожал на 0,05%, до 277 долларов, а Solana - на 0,67%, до 105,11 доллара.

Рост также зафиксирован среди обеспеченных золотом криптовалют. Стоимость PAX Gold (PAXG) увеличилась на 0,37%, до 4170,37 доллара, а Tether Gold (XAUT) - на 0,40%, до 4168,93 доллара.

Индекс CoinMarketCap 20 за сутки вырос на 0,60%, составив 166,94 пункта. Рыночная капитализация биткоина приблизилась к 1,66 трлн долларов.

Текущая динамика может указывать на частичное восстановление рынка после предыдущего снижения и активизацию покупок. Однако недельное падение стоимости ряда ведущих криптовалют свидетельствует о том, что давление со стороны продавцов сохраняется.