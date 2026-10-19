Mastercard разъяснила ситуацию с оплатой картами через Apple Pay и Google Pay

Ранее клиентам азербайджанских банков была направлена информация о возможных временных затруднениях при проведении платежей картами Mastercard через Apple Pay и Google Pay. В уведомлении отмечалось, что компания Mastercard проводит технические работы с целью совершенствования карточных систем, в связи с чем возможные сложности могут продлиться 20-25 дней.

Как передает Day.Az, в ответ на запрос Trend в Mastercard заявили, что распространенная информация фактически не содержала сведений о каких-либо технических изменениях, и данное уведомление впоследствии было отозвано.

"Платежные сервисы Mastercard продолжают функционировать в обычном режиме. Держатели карт могут пользоваться своими картами для оплаты, в том числе через мобильные кошельки, в прежнем порядке, не предпринимая никаких дополнительных мер", - отметили в компании.

Таким образом, согласно заявлению Mastercard, держатели карт могут осуществлять платежи через Apple Pay и Google Pay в прежнем режиме.

Согласно статистическому бюллетеню Центрального банка Азербайджана, по состоянию на конец августа текущего года по картам Mastercard, выпущенным финансовыми институтами - резидентами страны (включая платежные карты статистических единиц), в общей сложности было проведено 76,668 миллиона операций на сумму 4,331 миллиарда манатов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество операций увеличилось на 2,21 миллиона, или на 3 процента, а их объем сократился на 432 миллиона манатов, или на 9,1 процента.

По картам Mastercard, выпущенным нерезидентными финансовыми организациями, количество операций составило 771 тысячу, а объем - 68,2 миллиона манатов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких операций выросло более чем на 329,6 тысячи, или на 74,7 процента, а объем - более чем на 22,2 миллиона манатов, или на 48,3 процента.

В целом по системам банков и ООО "Азерпочт" количество платежных карт в обращении на конец августа увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 189 тысяч единиц и составило 22 миллиона 974 тысячи единиц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель вырос на 8,7 процента. Количество дебетовых карт увеличилось на 10,2 процента, а количество кредитных карт сократилось на 4,3 процента. С начала года объем внутристрановых безналичных операций увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,2 процента.

За август 2026 года объем внутристрановых безналичных платежей, осуществленных посредством карт, составил 8,888 миллиарда манатов. На долю электронной коммерции пришлось 7,682 миллиарда манатов из проведенных безналичных платежей. Оставшаяся сумма реализована через POS-терминалы (1,204 миллиарда манатов), а также терминалы самообслуживания и банкоматы (2 миллиона манатов). С начала года объем безналичных внутристрановых операций с платежными картами составил 69,8 процента от общего объема внутристрановых карточных операций.

В сетях платежного обслуживания банков и ООО "Азерпочт" наблюдается динамичный рост. Так, по сравнению с концом августа прошлого года количество банкоматов увеличилось на 3,8 процента, а количество POS-терминалов сократилось на 7 процентов.