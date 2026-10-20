Азербайджанская нефть выросла в цене

Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Августа выросла по сравнению с предыдущим показателем на 2,27 доллара США, или на 1,95%, составив 118,53 доллара США за баррель.

Как передает Day.Az, об этом говорится в информации участников нефтяного рынка.

Отмечается, что в турецком порту Джейхан на базе FOB цена одного барреля нефти марки Azeri Light выросла на 2,25 доллара США, или на 2,13%, составив 107,67 доллара США.

Цена сырой нефти марки Urals по сравнению с предыдущим показателем выросла на 3,29 доллара США, или на 4%, составив 85,61 доллара США за баррель.

Цена нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем выросла на 1,02 доллара США, или на 0,87%, составив 117,61 доллара США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена нефти заложена на уровне 65 долларов США за баррель.

Согласно данным Trading Economics, во вторник цена сырой нефти приблизилась к 99 долларам за баррель, достигнув максимального уровня за последний месяц на фоне обострения конфликтов на Ближнем Востоке и в Восточной Европе.

"Эта ситуация затмила признаки значительного восстановления поставок энергоносителей из Персидского залива.

Иран заявил, что продолжает контролировать Ормузский пролив. Морские ведомства сообщили о нескольких нападениях на коммерческие суда. Саудовская Аравия и поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене также обменялись ударами. В то же время Россия и Украина возобновили атаки на энергетическую инфраструктуру.

Вместе с тем министр энергетики США Крис Райт заявил, что поставки нефти из Персидского залива восстановились примерно до 80% от довоенного уровня. Однако поставки нефтепродуктов по-прежнему остаются ограниченными.

Администрация Трампа также разрешает продажу нефтяных танкеров, находящихся под санкциями, чтобы они могли на законных основаниях перевозить сырую нефть. Предполагается, что в мире насчитывается около 1 600 таких судов, используемых для обхода санкций и составляющих так называемый "теневой флот", - говорится в информации Trading Economics.