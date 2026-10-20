Активы SOFAZ растут - ЦИФРЫ

По состоянию на 30 сентября 2026 года активы Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (SOFAZ) составили 74 миллиарда долларов США, или 125,8 миллиарда манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в информации о доходах и расходах SOFAZ за январь-сентябрь 2026 года.

Согласно информации, активы Фонда увеличились на 462 миллиона долларов США, или 786 миллионов манатов, по сравнению с началом 2026 года. На начало года активы SOFAZ составляли 73,5 миллиарда долларов, или 125 миллиардов манатов.

За отчетный период общие доходы Фонда составили 12 миллиардов 341,3 миллиона манатов. Из них 8 миллиардов 740,6 миллиона манатов пришлось на доходы от нефтегазовых проектов, а 3 миллиарда 600,7 миллиона манатов - на доходы от управления средствами.

Основную часть доходов от нефтегазовых проектов составили поступления от продажи прибыльной нефти и газа - 7 миллиардов 343,9 миллиона манатов. Бонусные платежи и транзитные доходы составили 900 тысяч манатов, а платежи за акр - 4,9 миллиона манатов. Кроме того, от продажи государственной доли в ЗАО "Южный газовый коридор" поступило 1 миллиард 390,9 миллиона манатов.

Согласно информации SOFAZ, за отчетный период поступления от месторождения Азери-Чираг-Гюнешли составили 6 миллиардов 570,6 миллиона манатов, а от продажи газа и конденсата с месторождения Шах Дениз - 565,1 миллиона манатов.

В январе-сентябре 2026 года бюджетные расходы Фонда составили 9 миллиардов 681,2 миллиона манатов. Из этой суммы 9 миллиардов 628 миллионов манатов были перечислены в государственный бюджет.

Кроме того, на финансирование продолжающихся государственных программ и проектов Фонд направил 27,7 миллиона манатов. Из них 3,6 миллиона манатов были выделены на Государственную программу по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджане на 2019-2023 годы, 21,9 миллиона манатов - на Государственную программу по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2028 годы, а 2,2 миллиона манатов - на международные программы двойных дипломов.

За отчетный период расходы SOFAZ на управление составили 25,5 миллиона манатов. Кроме того, из-за изменения цен на золото и валютных курсов возникли внебюджетные расходы в размере 1 миллиарда 874 миллионов манатов.

Ситуация на мировых финансовых рынках

В информации Фонда также рассматриваются тенденции, наблюдавшиеся на мировых финансовых рынках в третьем квартале 2026 года.

Отмечается, что геополитическая напряженность, инфляционное давление и ожидания относительно денежно-кредитной политики повлияли на основные классы активов, а на рынках сохранялась высокая волатильность.

В течение квартала мировые фондовые рынки продемонстрировали положительную доходность. Этому способствовали устойчивый экономический рост, высокие финансовые результаты компаний, а также инвестиции в искусственный интеллект и связанную с ним инфраструктуру.

В то же время рост цен на энергоносители, сохраняющаяся инфляция и ожидания длительного сохранения процентных ставок на высоком уровне привели к повышению доходности государственных облигаций ведущих развитых стран. Это оказало негативное влияние на рыночную стоимость облигаций. Опасения по поводу государственных заимствований и значительные объемы выпуска облигаций также усилили давление на доходность долгосрочных долговых инструментов.

На рынке золота также наблюдались значительные колебания цен. В августе рост геополитической неопределенности и инвестиционного спроса способствовал удорожанию золота. В сентябре на фоне повышения доходности государственных облигаций США и укрепления доллара цены на золото снизились.

Несмотря на эти факторы, мировые фондовые рынки завершили третий квартал ростом. Высокие фундаментальные показатели компаний стали одним из основных факторов, поддержавших устойчивость рынков в сложных макроэкономических условиях.