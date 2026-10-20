https://news.day.az/economy/1868443.html Начались строительные работы по проекту "Шахдениз Компрессия" - ФОТО Достигнут важный этап по проекту "Шахдениз компрессия" (ШДК). bp успешно завершила операции по установке трубчатых свай в море и начала строительные работы в море. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в компании bp Azerbaijan.

Начались строительные работы по проекту "Шахдениз Компрессия" - ФОТО

Экономика, 20 октября 2026 19:43 (UTC +04:00) 1 581
Начались строительные работы по проекту "Шахдениз Компрессия"

Достигнут важный этап по проекту "Шахдениз компрессия" (ШДК). bp успешно завершила операции по установке трубчатых свай в море и начала строительные работы в море.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в компании bp Azerbaijan.

Отмечается, что за последние несколько недель 4 трубчатые сваи, которые составят основу опорного блока платформы ШДК, с помощью судна для подводного строительства "Ханкенди" были безопасно транспортированы в море и установлены на свое место.

В качестве основных моментов операций было отмечено, что эти сваи, длина каждой из которых составляет около 70 метров, диаметр - 108 дюймов, а вес - 292 тонны, являются трубчатыми сваями самого большого диаметра, установленными bp на Каспии до настоящего времени. При установке для обеспечения устойчивости и сохранения свай в вертикальном положении использовалась специально изготовленная 188-тонная подводная опорная плита. Также впервые в операциях bp в регионе применена технология свайных заглушек.

Эти операции являются важным шагом в реализации проекта ШДК и открывают путь к следующему важному этапу, запланированному на первую половину 2028 года, - установке опорного блока платформы.

Месторождение "Шахдениз" расположено на глубоководном шельфе Каспийского моря в 70 километрах к юго-востоку от Баку и охватывает площадь более 140 квадратных километров. Открытое в 1999 году месторождение, по предварительным оценкам, обладает запасами около 1 триллиона кубометров газа и 2 миллиардов баррелей конденсата.

Разработка месторождения осуществлялась поэтапно. В 2003 году было принято окончательное инвестиционное решение по первому этапу, а в 2006 году началась коммерческая добыча. В 2013 году был утвержден проект "Шахдениз-2", добыча в рамках которого началась в 2018 году.

В настоящее время развитие проекта продолжается на следующем этапе - в рамках компрессионного проекта. Этот проект стоимостью 2,9 миллиарда долларов направлен на увеличение добычи низконапорного газа на месторождении и, как ожидается, позволит извлечь дополнительно около 50 миллиардов кубометров газа.

В то же время проект "Шахдениз" внес важный вклад в развитие местного промышленного потенциала и квалифицированных кадров в Азербайджане. В рамках проекта были созданы тысячи рабочих мест, а местные строительные и сервисные компании интегрированы в международные энергетические проекты.

По данным bp, текущая мощность действующей инфраструктуры месторождения "Шахдениз" составляет около 76,8 миллиона стандартных кубометров газа в сутки, или порядка 28 миллиардов кубометров газа в год.

Доли участия в проекте "Шахдениз" распределены следующим образом: bp (оператор) - 29,99%, LUKOIL - 19,99%, TPAO - 19%, SGC - 16,02%, NICO - 10%, MVM - 5%.

  • Начались строительные работы по проекту "Шахдениз Компрессия"
  • Начались строительные работы по проекту "Шахдениз Компрессия"
  • Начались строительные работы по проекту "Шахдениз Компрессия"
  • Начались строительные работы по проекту "Шахдениз Компрессия"
  • Начались строительные работы по проекту "Шахдениз Компрессия"
  • Начались строительные работы по проекту "Шахдениз Компрессия"
  • Начались строительные работы по проекту "Шахдениз Компрессия"
  • Начались строительные работы по проекту "Шахдениз Компрессия"
  • Начались строительные работы по проекту "Шахдениз Компрессия"
  • Начались строительные работы по проекту "Шахдениз Компрессия"
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