Биткоин вырос в цене

На криптовалютном рынке за последние 24 часа наблюдался рост стоимости большинства основных цифровых активов.

Как передает Day.Az со ссылкой на данные платформы CoinMarketCap, биткоин подорожал на 0,78% - до 82 702,71 доллара США. При этом за неделю его стоимость снизилась на 1,06%, тогда как за последний месяц выросла на 1,72%.

Ethereum прибавил в цене 1,26%, достигнув 2 442,05 доллара. Стоимость BNB увеличилась на 1,55% - до 740,69 доллара, а Zcash подорожал на 10,29%, до 1 261,93 доллара.

Положительная динамика отмечена и среди других цифровых активов. Bitcoin Cash вырос на 1,65%, до 284,21 доллара, Bittensor - на 1,43%, до 271,40 доллара, а Solana - на 0,56%, до 105,76 доллара.

В то же время Monero продемонстрировал снижение на 4,37%, опустившись до 576,76 доллара.

Подешевели и обеспеченные золотом криптовалюты: PAX Gold (PAXG) потерял 0,35% стоимости, снизившись до 4 124,50 доллара, а Tether Gold (XAUT) упал на 0,48% - до 4 119,22 доллара.

Индекс CoinMarketCap 20 за сутки вырос на 1,17%, достигнув 168,09 пункта. Рыночная капитализация биткоина составила 1,66 трлн долларов.

Аналитики связывают положительную динамику с частичным восстановлением рынка после недавнего снижения цен и увеличением покупательской активности инвесторов. Однако отрицательная недельная динамика ряда ведущих криптовалют указывает на то, что давление продавцов пока сохраняется.