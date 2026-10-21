Азербайджанская нефть подорожала

Цена нефти марки Azeri Light из Азербайджана на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла на 1,15 доллара США, или 0,97%, по сравнению с предыдущим показателем, достигнув 119,68 доллара США за баррель.

Как передает Day.Az, об этом говорится в информации участников нефтяного рынка.

Отмечается, что цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 1,54 доллара США, или 1,43%, составив 109,21 доллара США.

Цена сырой нефти марки Urals выросла на 1,84 доллара США, или 2,15%, по сравнению с предыдущим показателем, достигнув 87,45 доллара США за баррель.

Цена нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на 0,52 доллара США, или 0,44%, по сравнению с предыдущим показателем, составив 118,13 доллара США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена одного барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.

По данным Trading Economics, в среду цена сырой нефти выросла примерно до 99 долларов за баррель, возобновив рост.

"Инвесторы оценивают противоречивые сообщения о дипломатическом прогрессе между США и Ираном.

Во вторник цены резко снизились после встречи командующего армией Пакистана, фельдмаршала Асима Мунира, с высокопоставленными дипломатическими и военными представителями Ирана в Тегеране. На встрече обсуждались двусторонние отношения и состояние переговоров с Вашингтоном.

Однако дипломат, участвующий в переговорах, опроверг сообщения о том, что соглашение будет достигнуто в ближайшее время, и подтвердил, что усилия по прекращению конфликта продолжаются.

Обострение военного противостояния между Саудовской Аравией и поддерживаемыми Ираном хуситами, а также между Россией и Украиной повышает риски перебоев в поставках. В результате в этом месяце цены на нефть выросли более чем на 10%.

За последние две недели в Ормузском проливе также подверглись нападениям не менее 18 судов. Несмотря на существующие риски, потоки нефти с Ближнего Востока восстановились примерно до 80% от уровня, существовавшего до войны", - говорится в информации.