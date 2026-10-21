https://news.day.az/economy/1868573.html

В 2027 году на Каспии могут начать работу новые контейнерные суда

На Каспии в следующем году ожидается ввод в эксплуатацию новых крупных контейнерных судов. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в среду заместитель председателя Ассоциации экспедиторов Азербайджана и генеральный директор U.F.E. Shipping Эльмир Поладов в ходе бизнес-форума ЕС-Азербайджан в Баку. Новость обновляется