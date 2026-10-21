В Ашхабаде прошел первый день международной конференции и выставки "Нефть и газ Туркменистана - 2026" - ФОТО

Сегодня в Ашхабаде стартовала XXXI Международная конференция и выставка "Нефть и газ Туркменистана - 2026" (OGT 2026), проходящая под девизом "Энергия. Партнерство. Прогресс".

Как сообщает специальный корреспондент Trend, организаторами мероприятия выступают государственные концерны Туркменгаз и Туркменнебит, Государственная корпорация Туркменгеология и Туркменский энергетический форум. OGT является главным энергетическим мероприятием Туркменистана и одним из ведущих нефтегазовых форумов Евразии, передает Day.Az.

В обращении к участникам, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обозначил намерения страны по наращиванию экспорта природного газа, освоению месторождения Галкыныш и продвижению проекта газопровода Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия (ТАПИ).

Президент отметил, что ежегодный форум даст возможность обменяться мнениями о приоритетах развития топливно-энергетического комплекса, перспективах взаимовыгодного партнерства и современных подходах к модернизации отрасли. Сопутствующая выставка позволит ознакомиться с инновациями, передовыми технологиями и новыми проектами.

Далее, выступая на мероприятии, заместитель председателя Кабинета министров страны Гуванч Агаджанов отметил, что создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в перспективные проекты остается безусловным приоритетом Туркменистана.

По его словам, Туркменистан придает большое значение рассмотрению предложений заинтересованных сторон по эффективному освоению газовых месторождений и созданию необходимой инфраструктуры для удовлетворения растущего спроса на энергоресурсы.

"В этом контексте наша главная цель заключается в обеспечении стабильности, надежности, эффективности, а также минимизации воздействия на окружающую среду", - заявил вице-премьер.

Он также подчеркнул, что Туркменистан располагает возможностями для развития сотрудничества с зарубежными партнерами и реализации энергетических инициатив.

"Для этого у нас имеются все политические, экономические и правовые возможности", - сказал Г. Агаджанов.

Отдельно он отметил значение газового месторождения Галкыныш для обеспечения глобальной энергетической безопасности.

"Безусловно, газовые ресурсы нашей страны, в частности гигантское газовое месторождение "Галкыныш", играют ключевую роль в обеспечении глобальной энергетической безопасности", - подчеркнул он.

По словам Г. Агаджанова, географическое положение страны открывает возможности для диверсификации поставок энергоресурсов по различным направлениям. В этой связи он упомянул строительство и ввод в эксплуатацию участка газопровода Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия по маршруту Аркадаг абы - Серхетабат.

Вице-премьер также подтвердил заинтересованность страны в дальнейшем развитии международного сотрудничества в нефтегазовой сфере.

"Мы высоко ценим долгосрочное и стратегическое партнерство, развивающееся в этой сфере, и открыты для его дальнейшего продолжения", - заявил он.

Г. Агаджанов отметил, что Туркменистан намерен продолжать сотрудничество с зарубежными партнерами в условиях меняющейся мировой энергетической системы и растущего спроса на энергоресурсы.

"Туркменистан всегда готов развивать международное партнерство, эффективно использовать углеводородные ресурсы и активизировать взаимовыгодное сотрудничество", - сказал он.

В своем выступлении Г. Агаджанов также упомянул сотрудничество с Объединенными Арабскими Эмиратами, Китаем и Малайзией. По его словам, в этом году отмечаются 25-летие партнерства с ведущей нефтегазовой компанией ОАЭ, 20-летие стратегического партнерства в газовой сфере с Китаем и 30-летие взаимовыгодного сотрудничества с Малайзией.

"Мы хотим еще раз подчеркнуть, что у нашего государства имеются все возможности для укрепления и расширения этого сотрудничества, являющегося примером эффективного взаимодействия между партнерскими компаниями на мировом энергетическом рынке", - отметил вице-премьер.

Он выразил уверенность, что конференция и выставка OGT 2026, проходящие под девизом "Энергия, партнерство, рост", откроют новые возможности для реализации совместных проектов.

"Мы уверены, что наше сотрудничество с зарубежными партнерами в энергетической сфере продолжит динамично развиваться", - заключил Г. Агаджанов.

В свою очередь, министр экономики Малайзии Акмал Насрулла бин Мохд Насир отметил, что Малайзия намерена расширять сотрудничество с Туркменистаном в нефтегазовой сфере, уделяя особое внимание инвестициям, передаче технологий, созданию рабочих мест и развитию местных поставщиков.

"Мы привержены тому, чтобы это партнерство продолжало приносить Туркменистану ощутимую пользу посредством инвестиций, занятости, передачи технологий и развития местных цепочек поставок", - сказал министр.

По его словам, присутствие малайзийской национальной нефтегазовой компании Petronas в Туркменистане с 1996 года способствовало не только добыче углеводородов, но и развитию местных компетенций, инфраструктуры и подготовке квалифицированных специалистов для энергетического сектора страны.

Министр напомнил, что находился в составе делегации, посетившей в июне 2026 года Туркменистан по случаю 30-летия присутствия Petronas в стране. Во время двусторонней встречи премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима и Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова стороны подтвердили намерение укреплять двусторонние отношения, уделяя особое внимание нефтегазовой отрасли.

По словам Насира, в ходе этого визита он совместно с заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана Гуванчем Агаджановым оформил рамочное соглашение между правительствами двух стран о долгосрочном сотрудничестве в освоении углеводородных ресурсов Туркменистана.

Говоря об участии Малайзии в OGT 2026, министр сообщил, что страну представляют около 20 компаний, работающих в сфере нефтегазовых услуг и оборудования. Семь из них участвуют в выставке в рамках национального павильона Малайзии.

"Они готовы работать с туркменскими партнерами не только в качестве поставщиков, но и как долгосрочные партнеры, приверженные созданию местной добавленной стоимости", - заявил министр.

Он подчеркнул, что результативность международного энергетического сотрудничества необходимо оценивать не только по заключенным контрактам, но и по выгодам для принимающей страны.

"Успех в Туркменистане должен измеряться не только заключенными контрактами, но и ценностью, созданной для Туркменистана, рабочими местами для граждан Туркменистана, возможностями для местных поставщиков, переданными местным работникам навыками и компетенциями, закрепленными внутри страны", - сказал министр.

А заместитель министра энергетики Азербайджана Кямал Аббасов подчеркнул, что Азербайджан предлагает изучить возможность экспорта электроэнергии, вырабатываемой в Туркменистане, на европейские рынки через свою территорию.

"Мы считаем, что у Туркменистана также есть потенциал для сотрудничества в электроэнергетике, и вместе с нашими уважаемыми туркменскими партнерами можем изучить возможность экспорта электроэнергии, вырабатываемой в Туркменистане, в европейские страны через Азербайджан", - сказал К.Аббасов.

По его словам, Азербайджан также взаимодействует с Казахстаном и Узбекистаном в рамках продвижения проекта "Зеленый энергетический коридор Центральная Азия - Азербайджан", предусматривающего передачу электроэнергии из возобновляемых источников из стран Центральной Азии через Азербайджан на европейские рынки.

К.Аббасов отметил, что углубление сотрудничества в этой сфере позволит эффективнее использовать энергетический потенциал стран, укрепить региональную взаимосвязанность и создать новые возможности для взаимовыгодного партнерства.

Говоря о двустороннем энергетическом сотрудничестве, замминистра подчеркнул заинтересованность Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в продолжении взаимодействия с Туркменистаном в сфере поставок и торговли сырой нефтью, нефтепродуктами и нефтехимической продукцией. В частности, речь идет о переработке туркменской нефти в Азербайджане с последующим экспортом продукции на международные рынки.

По данным К.Аббасова, с 2023 года по август 2026 года по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан на международные рынки было транспортировано около 10 миллионов тонн нефти туркменского происхождения.

Он также отметил, что энергетика остается одним из приоритетных направлений двустороннего сотрудничества. В ходе визита Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Азербайджан 22-23 июня 2026 года стороны подписали совместное заявление, в котором подтвердили значительный энергетический потенциал двух стран и определили энергетический сектор как одну из приоритетных сфер взаимодействия.

В рамках визита также было подписано соглашение о сотрудничестве в области энергетики между правительствами Азербайджана и Туркменистана. По словам Аббасова, документ укрепляет правовую основу двусторонних отношений и создает дополнительные возможности для расширения сотрудничества.

В форуме принимают участие более 1 700 делегатов из 75 стран, представляющих около 450 компаний. Сопутствующая выставка объединяет более 100 компаний и, как ожидается, привлечет свыше 10 000 посетителей.

В числе ключевых тем конференции - дальнейшее освоение газового месторождения Галкыныш, развитие проекта газопровода Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия (ТАПИ), реализация морских проектов в Каспийском море, переработка газа и нефтехимия, цифровизация отрасли, сокращение выбросов метана и инвестиционные возможности в энергетическом секторе.

Особое внимание уделяется освоению месторождения Галкыныш, четвертый этап промышленной разработки которого начался в апреле 2026 года, а также продвижению проекта ТАПИ, направленного на укрепление энергетической безопасности и развитие регионального сотрудничества.

Среди ключевых партнеров и спонсоров мероприятия - Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR), выступающая в качестве ведущего партнера, Dragon Oil - алмазный спонсор, CNPC - платиновый спонсор и Baker Hughes - серебряный спонсор.

Малайзия впервые представила на выставке национальный павильон.

Форум продолжит работу 22-23 октября.