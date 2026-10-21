В Азербайджане к ряду предпринимателей применены финансовые санкции за нарушения трудового законодательства.

Как сообщили в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики, за январь-сентябрь 2026 года Главное управление предварительного расследования налоговых преступлений возбудило в общей сложности 373 уголовных дела, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Дела возбуждены по фактам уклонения от уплаты налогов, привлечения работников к выполнению работ и оказанию услуг без вступившего в законную силу трудового договора (контракта), изготовления, приобретения, хранения и сбыта поддельных акцизных марок, маркировки, хранения и сбыта подакцизной продукции с использованием поддельных акцизных марок, продажи товаров, подлежащих маркировке акцизными марками, без соответствующих марок, а также незаконного перевода денежных средств.

За отчетный период обвинительные заключения по 73 уголовным делам в отношении 71 лица направлены в соответствующий суд.

По 36 прекращенным уголовным делам, 89 материалам, по которым было отказано в возбуждении уголовного дела, а также 15 уголовным делам, по которым завершено предварительное следствие, обеспечено возмещение ущерба, причиненного государственному бюджету, на сумму 19 миллионов 948,7 тысячи манатов.

Кроме того, за отчетный период по уголовным делам и материалам, находящимся в производстве, обеспечено возмещение ущерба государственному бюджету на общую сумму 25 миллионов 188,3 тысячи манатов.

В рамках оперативных мероприятий налогового контроля по выявлению случаев привлечения физических лиц к выполнению работ и оказанию услуг без вступившего в законную силу трудового договора (контракта) проведены проверки на 43 объектах, принадлежащих 35 налогоплательщикам.

Проверки охватили предприятия, работающие в различных сферах, включая импорт, оптовую и розничную торговлю, производство и общественное питание.

На 22 объектах, принадлежащих 21 налогоплательщику, выявлены факты привлечения к работе 84 физических лиц без надлежащего оформления трудовых отношений.

Трудовые права этих лиц восстановлены. В отношении соответствующих налогоплательщиков приняты необходимые меры, а также применены финансовые санкции на общую сумму 170 тысяч манатов.