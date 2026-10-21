Азербайджанские бренды пользуются спросом в Эстонии

Азербайджанская продукция представлена в торговых точках столицы Эстонии - Таллина.

Как передает Day.Az, на прилавках можно увидеть продукцию известных брендов Azerçay, Berqa и Astara.

В частности, покупателям предлагаются различные сорта черного и зеленого чая, включая популярные линейки "Buket" и "Doğma Çay". Представлен также чай с ароматом бергамота, а также серии Feel, Enjoy и Dream.

Стоимость отдельных упаковок азербайджанского чая весом 100 граммов составляет 4 евро.

Присутствие азербайджанских брендов на прилавках Таллина свидетельствует о продвижении отечественной продукции на эстонском рынке и расширении географии ее продаж.

Отметим, что наряду с азербайджанскими товарами в продаже представлена и грузинская продукция - прохладительные напитки брендов Zedazeni и Kazbegi.