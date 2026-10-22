Начался второй день OGT 2026 в Ашхабаде: в центре внимания Каспий - ФОТО

В Ашхабаде начался второй день 31-й Международной конференции и выставки "Нефть и газ Туркменистана" (OGT 2026).

Как сообщает специальный корреспондент Trend, в рамках мероприятия проходит сессия на тему "Инвестиционные возможности и перспективы развития туркменского сектора Каспийского моря". Обсуждаются инвестиционные возможности освоения туркменского сектора, перспективы морской разведки и добычи углеводородов, а также развитие международного партнерства, передает Day.Az.

Участники уделяют внимание новым возможностям морской геологоразведки, проведению сейсмических исследований, развитию проектов по добыче углеводородов и модернизации морской инфраструктуры. Отдельной темой станет привлечение международных партнеров для долгосрочного освоения ресурсов туркменского сектора Каспия.

В повестку также включены действующие и новые соглашения о разделе продукции (PSA), а также современные программы сейсмических исследований, призванные помочь в оценке ресурсного потенциала и подготовке перспективных участков к освоению.

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