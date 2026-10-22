Азербайджанская нефть подорожала

Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла по сравнению с предыдущим показателем на 0,02 доллара США, или на 0,02%, составив 119,70 доллара США за баррель.

Как передает Day.Az, об этом говорится в информации участников нефтяного рынка.

Отмечается, что в турецком порту Джейхан на базе FOB цена одного барреля нефти марки Azeri Light снизилась на 0,1 доллара США, или на 0,1%, составив 109,11 доллара США.

Цена сырой нефти марки Urals по сравнению с предыдущим показателем выросла на 0,86 доллара США, или на 0,98%, составив 88,31 доллара США за баррель.

Цена нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем выросла на 1,66 доллара США, или на 1,4%, составив 119,79 доллара США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена нефти заложена на уровне 65 долларов США за баррель.

Согласно данным Trading Economics, в четверг цена нефти превысила 98 долларов за баррель.

"Таким образом, были компенсированы потери, зафиксированные на предыдущей торговой сессии. Рост цен был обусловлен гибелью двух человек в результате атаки беспилотника на нефтяное месторождение Шейба, принадлежащее саудовской компании Saudi Aramco.

Этот инцидент свидетельствует об усилении напряженности на Ближнем Востоке и усилил опасения по поводу возможных дополнительных перебоев в поставках энергоресурсов. США также распорядились о выезде из Саудовской Аравии некоторых сотрудников своих дипломатических представительств и членов их семей.

В то же время на этой неделе Украина провела масштабные атаки беспилотников по важным объектам нефтяной инфраструктуры России. Этот шаг свидетельствует о намерении Киева помешать Москве увеличить экспорт дизельного топлива в рамках договоренностей, достигнутых между Президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Вместе с тем дальнейший рост цен может быть ограничен на фоне увеличения поставок сырой нефти с Ближнего Востока. Объемы экспорта приближаются к уровням, существовавшим до войны. Экспорт сырой нефти из Саудовской Аравии в августе увеличился на 7,9%, достигнув самого высокого уровня с марта.

Ожидается также, что в четверг Россия поставит первую партию дизельного топлива в США", - говорится в информации Trading Economics.