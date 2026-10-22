Назван объем исламских финансов в мире
По данным на 2026 год, объем мирового рынка исламских финансов достиг 6,5 триллиона долларов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) Азербайджана Вюсал Гасымлы в четверг, выступая на III Исламском финансовом форуме.
Он отметил, что в текущем году этот показатель, как ожидается, увеличится на 10%, а к 2030 году превысит 10 триллионов долларов.
"Более 70% общего объема исламских финансов приходится на исламский банковский сектор. Наряду с этим стремительно развиваются и другие инструменты исламских финансов. На глобальном уровне отчетливо наблюдается расширение этого рынка. Хотя страны Персидского залива обеспечивают более половины его объема, Индонезия и Малайзия также входят в число крупнейших центров исламских финансов.
Эксперты отмечают, что быстрый рост исламских финансов соответствует современным мировым тенденциям, в частности принципам ESG и концепции "зеленой" экономики. Принципы распределения рисков, прозрачности, инклюзивности и справедливости, лежащие в основе исламских финансов, созвучны современным тенденциям технологического развития, в том числе революции в области искусственного интеллекта", - заявил он.
По словам В.Гасымлы, Азербайджан также следует этим глобальным тенденциям.
"Эти вопросы нашли отражение в стратегиях социально-экономического развития страны и документах Центрального банка. Для Азербайджана большой интерес представляют изменение сущности инвестиций и новые технологические подходы", - добавил он.
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