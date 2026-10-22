SOFAZ увеличил активы до $74 млрд - ИНТЕРВЬЮ

За последние пять лет активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) выросли на 67 процентов - с порядка 44,3 миллиарда до 74 миллиардов долларов.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend заявил советник исполнительного директора SOFAZ Вадим Пшеничный.

Он отметил, что SOFAZ формирует инвестиционный портфель на основе долгосрочных целей доходности, принципов управления рисками и установленных лимитов. Из-за резкого роста цен на золото в начале года его доля в портфеле превысила допустимый предел отклонения, поэтому фонд продал часть золота.

"Ребалансировка инвестиционного портфеля осуществляется на основе установленных правил. В инвестиционной политике Фонда имеются лимиты и пределы отклонений по каждому финансовому инструменту. Когда доля какого-либо финансового инструмента в портфеле превышает эти пределы, проводится ребалансировка, и в зависимости от ситуации данный инструмент продается или покупается", - сказал В.Пшеничный.

По его словам, доля золота в инвестиционной политике определена на уровне 35 процентов с дополнительным пределом отклонения.

"Поскольку в начале года цена на золото резко выросла, его доля в портфеле превысила установленный предел отклонения. Поэтому в тот период мы осуществили продажу. В настоящее время доля золота в портфеле находится на уровне порядка 34 процентов. Наша главная цель - удерживать этот показатель в рамках, предусмотренных инвестиционной политикой", - подчеркнул советник.

Помимо цен на золото, на результаты портфеля влияют изменения на глобальных финансовых рынках, геополитические события, инфляционные ожидания и цены на энергоносители.

"По итогам девяти месяцев мы получили положительную доходность от управления средствами. В первом полугодии показатели были несколько ниже. На это повлияли такие факторы, как геополитические события, инфляционные ожидания и рост цен на энергоносители", - отметил он.

В.Пшеничный добавил, что внебюджетные расходы, возникающие из-за изменения рыночной стоимости активов, некорректно оценивать как прямые реализованные потери.

"Определенная часть внебюджетных расходов связана с разницей курсов валют и изменением цен на золото. Например, при изменении курса евро или британского фунта стерлингов по отношению к доллару США стоимость соответствующих активов также может меняться. Аналогичным образом рост или снижение цены на золото влияет на его стоимость в портфеле. Ключевой момент здесь заключается в том, что данные показатели носят нереализованный характер. Оценочная разница, возникающая в результате изменения рыночной стоимости актива, не означает реального оттока денежных средств. За время деятельности Фонда подобные изменения наблюдаются в различные периоды. В зависимости от рыночной конъюнктуры иногда возникают внебюджетные доходы, а иногда - внебюджетные расходы", - пояснил он.

По словам советника, точно спрогнозировать динамику цен на золото и курсов валют до конца года затруднительно, поэтому решения основываются не на краткосрочных колебаниях, а на долгосрочных ожиданиях доходности и оценке рисков.

"Мгновенно и жестко реагировать на краткосрочные изменения сложно. Принятие решений исключительно на основе текущих рыночных движений может привести к неверным шагам. Поэтому мы управляем портфелем на основе спланированных долгосрочных ожиданий риска и доходности, а также макроэкономических прогнозов", - подчеркнул В.Пшеничный.

Он отметил, что стоимость активов фонда определяется доходами от управления средствами, изменениями рыночных цен инструментов, курсами валют, а также доходами и расходами фонда, поэтому оценивать их нужно в целом, а не по одному показателю.

"За этот период за счет управления инвестиционным портфелем Фонда и изменений его рыночной стоимости был получен суммарный положительный результат в размере 23,1 миллиарда долларов. Из них порядка 11 миллиардов долларов приходится на прямые инвестиционные доходы, а остальная часть - на изменения курсов валют и рост цен на золото. Эти показатели отражают результаты долгосрочной инвестиционной стратегии Фонда и прогресс, достигнутый в направлении увеличения стоимости его активов", - заявил он.

По данным SOFAZ, на 30 сентября 2026 года активы фонда составили 74 миллиарда долларов, или 125,8 миллиарда манатов. С начала года они выросли на 462 миллиона долларов, или 786 миллионов манатов. В январе-сентябре общие доходы фонда составили 12 миллиардов 341,3 миллиона манатов, в том числе доходы от управления средствами - 3 миллиарда 600,7 миллиона манатов.

На 1 октября 2026 года доля облигаций и инструментов денежного рынка в портфеле составила 33,9 процента, акций - 27 процентов, золота - 32,3 процента, недвижимости и инфраструктуры - 6,8 процента. Золотой запас фонда - 178,1 тонны.

"Распределение портфеля между различными классами активов имеет важное значение с точки зрения управления рисками. Реакция различных финансовых инструментов на рыночную конъюнктуру может отличаться. Поэтому распределение инвестиций по нескольким классам активов помогает поддерживать устойчивость портфеля. В результате изменения рыночных цен доля активов в портфеле может увеличиваться или уменьшаться. В таких случаях проводится ребалансировка в рамках установленных лимитов и пределов отклонений", - сказал В.Пшеничный.

Он также отметил, что поэтапное сокращение трансфертов в госбюджет и влияние возможных изменений цен на нефть на фискальные риски важны для среднесрочного планирования.

"Сохранение активов Фонда в долгосрочной перспективе является одной из главных целей его деятельности. Трансферты в государственный бюджет, доходы Фонда и результаты инвестиционной деятельности относятся к факторам, влияющим на динамику активов. В этом контексте показатели, предусмотренные в среднесрочной фискальной рамке, и применение бюджетного правила имеют важное значение с точки зрения обеспечения устойчивости государственных финансов", - подчеркнул он.

По словам советника, основные приоритеты инвестиционной политики - сохранение активов, эффективное управление рисками и обеспечение долгосрочной доходности.

"Изменения на глобальных финансовых рынках продолжаются, и стоимость различных активов в отдельные периоды может двигаться в разных направлениях. В таких условиях принятие жестких решений на основе краткосрочных колебаний было бы неверным. Наша главная цель - построить диверсифицированный портфель, сохраняющий устойчивость при различных рыночных сценариях и обеспечивающий адекватную рискам доходность в долгосрочном периоде", - добавил В.Пшеничный.