Казахстан планирует расширить поставки нефти через Азербайджан

Казахстан планирует расширить поставки нефти по Транскаспийскому маршруту через Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, компания намерена увеличивать объемы транспортировки нефти через Каспийское море. Однако возможности этого направления пока несопоставимы с объемами поставок через КТК.

Глава КМГ отметил, что интерес к Транскаспийскому маршруту растет не только со стороны национальной компании, но и других нефтедобывающих предприятий. При этом дальнейшее увеличение поставок зависит от экономических условий, в том числе тарифов на транспортировку.

"Наша задача - увеличивать объемы. Мы над этим постоянно работаем. Статистику вы знаете, ежегодно идет увеличение по данному маршруту. Интерес большой", - сказал он.