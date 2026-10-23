В Азербайджане изменят систему финансирования аграрного сектора

В Азербайджане будет внедрен новый механизм финансирования аграрного сектора - продуктовый сертификат.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это предусмотрено законопроектом "О продуктовом сертификате", который обсуждался на пленарном заседании Милли Меджлиса и был принят в первом чтении.

Законопроект подготовлен с целью внедрения продуктового сертификата в качестве нового инструмента финансирования сельского хозяйства. Он представляет собой финансовый инструмент, позволяющий обеспечивать производителей сельскохозяйственной продукции необходимыми ресурсами до начала сезона и сочетающий в себе элементы долговых обязательств, договоров купли-продажи и других соглашений.

До начала производственного процесса фермеры смогут выпускать продуктовые сертификаты в форме ценных бумаг и предлагать их финансовым организациям и поставщикам через информационную систему "Электронное сельское хозяйство".

В соответствии с сертификатом производитель обязуется передать лицу, приобретшему его, - финансовой организации или заготовителю - результаты производства на условиях договора о предварительном финансировании.

В зависимости от формы исполнения обязательств продуктовые сертификаты подразделяются на финансовые и товарные.

Финансовые продуктовые сертификаты ориентированы преимущественно на финансовые организации, включая банки и небанковские кредитные организации (НБКО). Такой сертификат предусматривает обязательство фермера направить средства, полученные от продажи будущего урожая, на погашение задолженности перед владельцем сертификата.

Товарные продуктовые сертификаты предназначены преимущественно для заготовителей и поставщиков. Они предусматривают обязательство фермера передать будущий урожай владельцу сертификата в счет погашения долга.

К основным преимуществам внедрения продуктовых сертификатов относятся:

- возможность получения фермерами необходимых финансовых средств до начала производственного процесса;

- повышение гибкости участия заготовителей в рыночных отношениях благодаря предварительным гарантиям поставки приобретаемой продукции;

- предоставление финансовым организациям нового, более гибкого инструмента финансирования аграрного сектора;

- упрощение процедуры взыскания в случае неисполнения обязательств. В отличие от обычных договорных споров, предусмотрен механизм взыскания с минимальным участием суда и меньшими затратами. Согласно законопроекту, продуктовый сертификат будет выступать в качестве исполнительного документа и незамедлительно направляться на исполнение;

- сокращение расходов на оформление и нотариальное удостоверение документов благодаря выпуску сертификатов через информационную систему "Электронное сельское хозяйство". Возможность отслеживания сертификатов в электронной системе также повысит доверие к этому инструменту;

- усиление контроля за производством и первичной переработкой сельскохозяйственной продукции. Владелец сертификата получит право отслеживать производственный процесс и проверять его соответствие условиям, указанным в сертификате. Это позволит повысить гарантии получения продукции требуемого качества, упростить ее последующую реализацию и обеспечить реализацию принципа "от поля до стола".

Ожидается, что принятие законопроекта будет способствовать расширению возможностей финансирования сельского хозяйства, поддержке производителей, укреплению продовольственной безопасности и развитию аграрного сектора.

Вместе с законопроектом "О продуктовом сертификате" подготовлены поправки в Гражданский кодекс Азербайджана и закон "Об исполнительном производстве".

В частности, правовой статус продуктового сертификата как нового финансового инструмента в аграрном секторе будет закреплен в Гражданском кодексе. Понятие продуктового сертификата планируется включить в положения кодекса, регулирующие ценные бумаги, сформировав отдельную нормативно-правовую базу для его применения.

Продуктовый сертификат будет определен как обеспеченная ценная бумага, выпускаемая должником в электронной форме для финансирования производства или первичной переработки сельскохозяйственной продукции и обеспечивающая исполнение соответствующего обязательства.

Для ускорения и упрощения взыскания в случае неисполнения обязательств по продуктовому сертификату также предусмотрены изменения в закон "Об исполнительном производстве".

Согласно предлагаемым поправкам, специальная отметка на продуктовом сертификате будет признана самостоятельным исполнительным документом и незамедлительно направлена на исполнение. Этот механизм позволит сделать взыскание более оперативным и менее затратным по сравнению с разрешением обычных договорных споров, сократив необходимость участия суда.

Таким образом, законопроекты направлены на формирование единой и взаимодополняющей правовой базы для применения продуктовых сертификатов в Азербайджане.

Оба закона вступят в силу через три месяца со дня опубликования.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.